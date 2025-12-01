Asturias registró el año pasado 66 nuevos casos de VIH, la mayoría evitables con medidas de prevención

Voluntarias del Comité Ciudadano Anti-Sida de Asturias, este lunes, en la mesa informativa instalada en el paseo de Begoña, en Gijón, por el Día Mundial de Acción frente al VIH y el Sida.

«Estar en la calle visibilizando la infección por el VIH y a las personas que lo padecen sirve para romper esos tabús que pueden surgir cuando alguien se plantea hacer voluntariado o acercarse a la asociación». Quien habla es Loly Fernández, presidenta del Comité Ciudadano Anti-Sida de Asturias (Casipa). Aunque la situación «ha cambiado mucho» y lejos quedan ya los estragos sociales que suponía recibir un diagnóstico de VIH en 1990 –como le pasó a ella–, todavía siente la necesidad de insistir en el mensaje de que «indetectable es igual a intransmisible».

«Para las personas que vivimos con el VIH, ha sido muy importante quitarnos ese peso de la mochila y saber que no podemos transmitir el virus a otra persona», afirma, pero «también debería calar en la sociedad para perder el miedo a relacionarse con personas con VIH». Y es que «aunque mucha gente, sobre todo los jóvenes, piense que esto es cosa del pasado, el VIH es una infección actual y real», asevera. Los datos de la Consejería de Salud lo avalan. Solo el año pasado, Asturias registró 66 nuevos casos de VIH, de los que el 78,8% fueron diagnosticados en hombres y el 21,2% en mujeres.

Si bien estas cifras confirman la tendencia a la baja de las dos últimas, desde Salud aseguran que muchos positivos podrían evitarse con medidas básicas de prevención, como son «el uso del preservativo, clave para personas que realicen prácticas de riesgo, o el empleo de la profilaxis pre exposición, un medicamento contra el VIH que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección». Por eso el Comité Anti-Sida instala cada 1 de diciembre, Día Mundial de Acción frente al VIH y el Sida, una mesa informativa en el paseo de Begoña, en Gijón, donde facilitan material preventivo e información y resuelven cualquier duda relacionada con el VIH.

«La gente viene preguntando, sobre todo, por la pre-exposición (PrEP) y la post-exposición (PPE)», comenta Fernández. «Les llama la atención cuando lo ven en los folletos y no saben lo que es». Por su parte, los voluntarios del Comité Anti-Sida intentan «ser cercanos y explicar las cosas con claridad y con una sonrisa, que así siempre llega todo mucho mejor».

La mitad, diagnósticos tardíos

La vía de transmisión predominante continúa siendo la sexual (93,9%), especialmente entre hombres que mantienen relaciones homosexuales (59,1%). El 34,8% de los contagios se producen por relaciones heterosexuales y el 1,5% por el uso de drogas inyectables.

La Consejería de Salud recuerda la importancia de realizar pruebas rápidas para detectar el VIH con el objetivo de evitar los diagnósticos tardíos, que arroja datos alarmantes. La mitad de los diagnósticos de VIH de 2024 se realizaron de modo tardío, lo que implica un peor pronóstico, y el 28,1% de los casos ya estaban en estadios avanzados de la enfermedad.