El Centro Cultural Balada (calle Peña Ubiña, 5), en Gijón, inauguró este lunes la exposición 'Asturias y Transilvania: unidas por la sidra', en la que diez artistas de estas dos regiones muestran sus obras en este espacio durante un mes. La inspiración nace de un motivo de orgullo: la sidra asturiana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En Transilvania también se elabora sidra y, al igual que en Asturias, la manzana y la montaña forman parte del alma del paisaje y del carácter de su gente. Participan en esta muestra los artistas asturianos, Paco Cao Paco Cao, Luis Marcos, Amelia Encinas, Lilian Azañón Fernández, Ricardo Cotarelo, Paulino Domínguez y Óscar García y los rumanos Iulian Gabriel Neagu,Iuliana Elena Neagu, Ángela Mit Belu y Emil Matei.

