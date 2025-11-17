El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inauguración de la exposición en el Centro Cultural Balada. Arnaldo García
Exposición hasta el 17 de diciembre en Gijón

Asturias y Transilvania, unidas por la sidra

Diez artistas de estas dos regiones muestran sus obras en el Centro Cultural Balada

E. C.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El Centro Cultural Balada (calle Peña Ubiña, 5), en Gijón, inauguró este lunes la exposición 'Asturias y Transilvania: unidas por la sidra', en la que diez artistas de estas dos regiones muestran sus obras en este espacio durante un mes. La inspiración nace de un motivo de orgullo: la sidra asturiana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En Transilvania también se elabora sidra y, al igual que en Asturias, la manzana y la montaña forman parte del alma del paisaje y del carácter de su gente. Participan en esta muestra los artistas asturianos, Paco Cao Paco Cao, Luis Marcos, Amelia Encinas, Lilian Azañón Fernández, Ricardo Cotarelo, Paulino Domínguez y Óscar García y los rumanos Iulian Gabriel Neagu,Iuliana Elena Neagu, Ángela Mit Belu y Emil Matei.

