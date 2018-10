«Se fue perfectamente», alega el portero de un pub acusado de pegar a un joven al que negó el acceso en chándal PAÑEDA «Yo estaba hablando con él educadamente», asegura la supuesta víctima EUROPA PRESS Martes, 23 octubre 2018, 12:06

El vigilante de acceso de un pub de la zona de Fomento de Gijón ha negado este martes que golpeara a un joven que trató de acceder al local en chándal y asegura que tan solo intercambiaron palabras sobre esa cuestión.

«Se fue perfectamente», ha sostenido sobre la víctima en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón por unos hechos ocurridos supuestamente el 18 de septiembre de 2017. Asimismo, ha explicado que el joven llegó con un grupo de amigos que entraron en el establecimiento pero a él no se lo permitió por ir en chándal, además de que, según él, iba «un poco bebido». De acuerdo a su versión, el joven estuvo unos minutos intentando convencerle para entrar pero le dijo que no podía y se fue.

Muy distinta es la versión de la víctima, quien ha asegurado que tras no dejarle entrar, sin que hubiera provocación por su parte, le pegó dos puñetazos en el ojo que le tiraron al suelo y después al levantarse le agarró por el cuello y le tiró contra unos coches aparcados. «Yo estaba hablando con él educadamente», ha asegurado sobre el intercambio de palabras con el portero. «En ningún momento le toqué ni le falté al respeto», ha añadido.

Según él, tras la agresión, paró a un coche policial que pasaba por la zona y el agente le indicó que fuera al centro de salud a curarse las heridas y pusiera luego una denuncia. Le acompañó un joven que estaba en la zona del pub y del que le agente le dijo que le tomara los datos para que fuera de testigo.

Precisamente este testigo ha apuntado que él no vio la agresión, solo se encontró a la víctima que le contó lo que había pasado y decidieron parar al coche policial. Le acompañó hasta el centro de salud pero allí le indicaron que era mejor que fuera al hospital de Cabueñes para que le cosieran el ojo y miraran si tenía alguna lesión interna.

Este ha relatado que la víctima le dijo que el portero le había dado un puñetazo y que luego le agarró del cuello. «No aparentaba que estuviera borracho», ha aclarado a preguntas de la fiscal. Asimismo, ha matizado que no le conocía personalmente pero sí a un amigo suyo.

Durante el juicio ha declarado también un testigo de la defensa, un cliente habitual del local que se encontraba fumando en el exterior del establecimiento cuando se produjo el 'rifirrafe' entre el portero y la víctima.

Intercambio de palabras

De acuerdo a su versión, no se produjo agresión alguna y lo único que hicieron fue «intercambiar palabras». Es más, ha apuntado que la víctima insultó un par de veces al vigilante de acceso y se le veía «acelerado, »pero no llegaron nunca a nada«. De hecho, ha sostenido que vio a la víctima marcharse del lugar »sin ninguna herida ni nada«.

Tanto la Fiscalía como las defensas han mantenido sus calificaciones. El Ministerio público solicita un año y medio de prisión, a sustituir por la expulsión de España durante cinco años, mientras que el abogado de la defensa pide su libre absolución.

La fiscal ha incluso apuntado la posibilidad de denunciar por falso testimonio al testigo de la defensa y ha visto probable que el acusado reaccionara pegando a la víctima ante el «follón» de gente que quería entrar en ese momento y no podía por la discusión con el joven. Según ella, el vigilante de acceso, que estaría «un poco harto», le dio un puñetazo. A esto ha sumado que el procesado tenía antecedentes por hechos similares.

La abogada de uno de los socios del bar, al que se le pide asumir la responsabilidad civil subsidiaria, ha solicitado también la libre absolución al quedar acreditado que el establecimiento lo gestiona una sociedad limitada y que su cliente es socio, pero no el administrador de la misma.

El abogado de la defensa, por su lado, ha incidido en las «incongruencias», según él, en las que incurrió la víctima, en tanto a la hora de los hechos, a que primero dijera que fue un puñetazo y ahora dos y a que en la denuncia policial ni en el juzgado hiciera referencia a que le agarraron del cuello. Algo que la víctima asegura haber comentado pero que no quedó registrado.

En este sentido, ha apuntado al relato «no consistente» de la supuesta víctima y al hecho de que el testigo de la defensa no viera nada. «Harto llamativo», para él, es que el agente que supuestamente le dijo que fuera al centro de salud no se acercara al pub, a escasos metros, para tomar los datos del portero. Con todo, ha remarcado que no está aclarado quién es el responsable de los hechos.