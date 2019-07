Un perro de raza peligrosa muerde a una mujer en Moreda y mata a otro can en Gijón La mordedura que recibió en su costado la mujer. / E. C. El animal iba suelto y sin bozal en el momento del ataque. Hirió a la vecina de El Natahoyo en un costado y le rompió la columna vertebral a su mascota M. MORO GIJÓN. Miércoles, 17 julio 2019, 03:07

Los hechos ocurrieron en el parque de Moreda, Gijón, el pasado sábado en torno a las 14 horas. Azucena García, vecina de El Natahoyo de 46 años, paseaba como otras muchos veces por este espacio verde con su perro 'Oto', una mezcla de chihuahua con yorkshire de tres kilos. Al llegar a la altura de la pista de patinaje, Azucena se cruzó con una chica joven con dos perros de raza potencialmente peligrosa. Según testigos presenciales, dos pitbull de color blanco con manchas negras. Uno iba atado y con bozal y el otro suelto con las fauces liberadas.

La mujer, con su perro 'Oto'.

En un momento dado, según relata la mujer, el animal que iba suelto se abalanzó sobre 'Oto'. Azucena lo subió al cuello instintivamente para intentar proteger a su mascota, pero el agresivo can la tiró al suelo no sin antes herirla con un mordisco y arañazos en los costados que acredita el parte de lesiones que le hicieron en Urgencias. Pero el que salió peor parado fue 'Oto' que fue arrancado brutalmente de su dueña y arrastrado como un muñeco varios metros. En la clínica veterarinaria le tuvieron que poner una inyección letal para acabar con su sufrimiento, ya que el pitbull le rompió la columna con la presión de sus dientes. Azucena denunció el mismo sábado los hechos ante la Policía Nacional. La joven que iba con los dos perros alegó que el que atacó no era suyo sino de una amiga.

El anterior incidente protagonizado en Gijón por un pitbull tuvo lugar el pasado mes de junio en Laviada y la herida fue una niña de 5 años.