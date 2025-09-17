El escatológico ataque en Gijón contra un símbolo del movimiento feminista La placa que recuerda en el 'solarón' las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto de 2014 aparece cubierta con excrementos

No es la primera vez que ocurre. De hecho ya ha sido en varias ocasiones objeto de actos vandálicos en los que se emborronaba con pintura su mensaje o se realizaban sobre ella pintadas contra el aborto. En esta ocasión, no obstante, ha cambiado el 'modus operandi' y la placa que recoge el nombre de los Jardines del Tren de la Libertad, en Gijón, apareció este miércoles cubierta de excrementos, supuestamente de origen animal -junto a ella hay una de las zonas caninas más extensas de la ciudad-. El monolito fue instalado en 2016 por la ya entonces alcaldesa Carmen Moriyón tras las obras para convertir parte de los terrenos popularmente conocidos como el 'solarón', resultantes del derribo de las antiguas estaciones ferroviarias y la retirada de las vías del tren, en un parque provisional a la espera de su futuro desarrollo urbanístico en el marco del denominado Plan de Vías.

Con la elección del nombre de Jardines del Tren de la Libertad se rendía homenaje a las movilizaciones que tuvieron lugar en 2014 contra la reforma de la ley del aborto promovida por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y cuyo germen se fraguó en Gijón y Barredos (Laviana), derivando en una multitudinaria marcha que llegó a Madrid y logró parar esa modificación legislativa, provocando además la caída del ministro. La placa que ha vuelto a ser objeto de vandalismo reproduce el logotipo de aquella movilización (una locomotora de vapor tirando de cuatro vagones), el lema 'Porque yo decido' y el texto 'En conmemoración de la primera gran movilización feminista realizada en España el 1 de febrero de 2014. Partió de Gijón, organizada por la Tertulia Feminista Les Comadres y las Mujeres por la Igualdad de Barredos. La libertad se aprende ejerciéndola'.

Ampliar Pintada con el emblema de las Schutzstaffel de la Alemania nazi en las piscinas de El Llano. E. C.

Esta acción se une a las pinturas cada vez más frecuentes en la ciudad con mensajes contra el feminismo, la población LGTBI o los inmigrantes, y en ocasiones con simbología nacionalsocialista como la que estos días se puede ver en una de las fachadas de las piscinas municipales de El Llano, junto a la futura escuela infantil del barrio.

