Retenciones en la autopista 'Y'. P. Pérez

Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín

El siniestro provoca retenciones de hasta cinco kilómetros en los carriles en dirección a Gijón

P. Pérez

E. c.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:35

La autopista 'Y' vuelve a ser escenario de importantes retenciones (del punto kilométrico 399 al 393) debido al accidente de un motorista a la altura de la estación de servicio de Montico, en el concejo de Carreño, sentido Cantabria. La Guardia Civil de Tráfico investiga las causas del siniestro vial, que se produjo pasadas las cinco de la tarde y que provoca un atasco de hasta cinco kilómetros. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para atender al herido. El herido fue evacuado por la UVI Móvil de Avilés al Hospital de Cabueñes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17.35 horas, en el que se alertaba de que un motorista había caído y se encontraba debajo de un coche.

De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Avilés, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida. Una vez en el lugar, comprobaron que el accidentado se encontraba efectivamente debajo del turismo y procedieron a su rescate. Tras finalizar la intervención, los bomberos se retiraron de la zona a las 18.27 horas.

