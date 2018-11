«En un segundo todo se puede apagar» Genoveva García Castaño, en el parque de Laviada, a pocos metros del centro de salud donde se activó la alerta por su infarto. / JOAQUÍN PAÑEDA La rápida atención médica recibida salvó a Genoveva García Castaño de un infarto | «Los síntomas no son igual en hombres que en mujeres, a mí me dolía la mandíbula, sentía como si me arrancaran los dientes» LAURA FONSECA GIJÓN. Domingo, 4 noviembre 2018, 02:22

Era la una de la tarde y Genoveva estaba a punto de salir de casa para encontrarse con una amiga e ir juntas al 'talaso'. Esta periodista y publicista gijonesa de 38 años había decidido hacer por fin un 'kit kat' y aparcar, aunque fuera por unas horas, su ajetreada rutina laboral. Pero «de repente», Genoveva empezó a sentir una gran opresión en el pecho y en la espalda, «como si te estuvieran pisando contra el suelo» y también «un sudor frío que me bajaba hasta por el pelo». Segundos después, «un tremendo dolor en las mandíbulas, como si quisieran arrancarte los dientes». Genoveva intuyó que aquello no era normal y que podía ser un infarto. «En algún sitio había leído que los síntomas de las mujeres no son iguales a los de los hombres y recordaba lo del dolor en la mandíbula. No me digas cómo, pero me vino eso a la cabeza».

Genoveva García Castaño no iba desencaminada. A pesar de su juventud y de no tener antecedentes familiares de problemas coronarios, estaba sufriendo un infarto. Fue el pasado 21 de septiembre y su reacción, junto con la pronta actuación del equipo médico que atendió la llamada que hizo su madre, le salvaron la vida. Así, literal. «Por suerte, en ese momento mi madre estaba en casa. Cuando me acerqué a ella y le dije, 'llama una ambulancia que me está dando un infarto', pensó que estaba exagerando y me dijo, 'anda, metete en la cama que seguro que es un bajón de tensión'». Genoveva, «cabezota como soy», la obligó a buscar ayuda, así que llamó a su centro de salud, el de Laviada. «Mi médica, Isabel González Fouces, y la enfermera, Cristina García Sánchez, llegaron en menos de cinco minutos y enseguida vieron que aquello no era ni medio normal», relata de manera clara. Al principio, la médica «pensó que podía tratarse de algo intestinal pero como el dolor persistía y tenía dificultades para encontrarme el pulso, llamó inmediatamente a una UVI móvil y activó el llamado 'código corazón'. Los de la UVI me hicieron un electro y jamás voy a olvidar la cara de susto que pusieron todos cuando vieron los resultados. ¡Te está dando un infarto! Hay que ir al hospital», le explicó sobre la marcha una facultativa de la UVI móvil. «Fue muy directa pero me tranquilizó muchísimo, insistió en que no me preocupara, que habían llegado a tiempo. Me pidió que confiara en ellos».

De poco más se acuerda Genoveva, que salió de casa en camilla y bastante aturdida, aunque tuvo reflejos suficientes para reconocer a su médica en el portal y «como pude, con señas, le di las gracias». De camino al hospital, entró en parada y tuvieron que reanimarla. En la sala de hemodinámica del hospital «me esperaba un montón de gente, todos súper majos y muy buenos profesionales», rememora ahora, mucho más tranquila. A las dos y media de la tarde, Genoveva ya había salido del quirófano con un 'stent' en su infartado corazón y sin ser muy consciente de la gravedad a la que se había enfrentado. Pero la cara de alegría «de los que estaban junto a mí cuando vieron que despertaba me hizo pensar que todo había ido bien. Sé que tuve mucha suerte y que estoy viva gracias a que todos los que me atendieron lo hicieron muy rápido. Lo del 'código corazón' es una maravilla. Entre todos me han salvado», razona.

Tabaco y estrés, mala dupla

Genoveva acepta hablar en público de lo que le ha pasado no solo para agradecer al personal sanitario su «excelente actuación» y a la sanidad pública «la maravillosa atención», sino también «por si puedo ayudar a otras personas, sobre todo a mujeres». Lo dice porque «muchas veces cuando se habla de infartos se hace mención a los síntomas masculinos cuando en nosotras no es igual. A mí no me empezó a doler el brazo, sino el pecho, la espalda y la mandíbula. Esa no es la imagen que tenemos asociada al infarto», lamenta.

Reconocer los síntomas le valió a esta gijonesa para anticiparse a un mal mayor. «Me explicaron que lo mío había sido muy grave y que de haber tardado unos minutos más, no lo habría contado». Genoveva intenta ahora asimilar lo que le ocurrió, y, sobre todo, saber por qué ese 21 de septiembre su corazón se obturó. «No tengo antecedentes genéticos, soy joven y llevo un vida más bien sana». De hecho, los controles «que me suelo hacer son por el cáncer de colon, del que hay mucho en mi familia, ya que mi padre y dos de sus hermanos murieron de eso».

Sin embargo, el tabaco (fuma desde adolescente) y el estrés laboral que sufría en los últimos meses jugaron claramente en su contra. «Aunque parezca difícil de creer puede que gran parte de la culpa la tenga el tabaco y también el estrés y la ansiedad». Ahora Genoveva se esfuerza «por pasar de cien a cero, algo que es muy difícil cuando estuviste a tantas revoluciones». Dice que el infarto a pesar de no haberle producido daños físicos en su corazón «te deja tocada emocionalmente». Ella ha necesitado ayuda psicológica, que le brindaron «también desde el centro de salud. Es muy fuerte ser consciente de que en un segundo todo se puede apagar».