«Todas las personas con una patología tienden a mejorar cuando reciben una atención específica»

Mantenerse activo mental y físicamente es importante para vivir más y mejor

Promover el envejecimiento activo y aumentar la calidad de vida de las personas mayores, a través de terapias individualizadas y especializadas son algunos de los objetivos de Calderón de la Barca Centro de Día, donde se trabaja en prevención, tratamiento y rehabilitación en el envejecimiento. María Cienfuegos- Jovellanos, médico y maría Antonia Bertrand psicóloga y fundadoras del centro explican qué servicios presta y cómo puede ayudar un centro de día a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de sus familias.

-¿Deberían estar en auge los centros de día?

-Rotundamente SÍ. Es un recurso todavía desconocido por la mayoría de la gente. Muchas personas no saben qué hacemos ni a qué nos dedicamos, nos preguntan si se pueden quedar a dormir, si los entretenemos, si los cuidamos… Y claro que los cuidamos, pero nuestra finalidad no es sólo esa. No somos simples cuidadoras, ni un hogar del pensionista para pasar el rato.

-¿Cómo definiría su centro de día, Calderón de la Barca?

-Nuestro centro de día es un espacio preparado y acogedor donde nuestro equipo multidisciplinar formado y actualizado trabaja en prevención, tratamiento y rehabilitación.

-Prevención, ha dicho. ¿Cómo se puede prevenir en un anciano?

-De muchas maneras. Vejez no es sinónimo de enfermedad. Cada vez vivimos más y hay que llegar a tener más años estando mejor. Tenemos que aprender a saber vivir, aprender a comer a cuidar nuestra forma física y aprender a estar en forma mentalmente.

-¿Cómo cuidamos y ejercitamos la mente?

-El cerebro es como otro músculo, en el sentido que si no lo entrenamos, se «atrofia». Hay que ejercitarlo mediante estimulación cognitiva y entrenamientos con talleres de memoria.

Hay que tener en cuenta que el deterioro cognitivo no siempre es sinónimo de demencia. Un deterioro cognitivo leve no tiene por qué terminar en una demencia, para eso trabajamos.

-En cuanto al tratamiento, ¿qué nos puede decir?

-Que todas las personas con patología tienden a mejorar en cuanto se les presta una atención específica. Si hablamos de un ictus, fractura de cadera,.. son importantes la terapia ocupacional, fisioterapia. Si hay disfagia, la logopeda, nutricionista… si tenemos demencia o trastornos conductuales y del ánimo, la psicóloga. La médico regula y reajusta tratamientos. En fin, hay mucho que hacer.

-¿Rehabilitan?

-Sí, claro. En un principio rehabilitamos y cuando ha pasado mucho tiempo o ya no es posible más mejoría, ayudamos a saber y poder vivir con esa «deficiencia».

-¿Cuándo acudir a un centro de día?

-Siempre cuanto antes mejor. Es muy importante una valoración lo antes posible por un buen equipo de profesionales, se tarda en hacer una buena valoración y hay que ponerse a trabajar inmediatamente. La gente suele perder demasiado tiempo en tomar esta decisión.

-¿Qué nos puede decir de Calderón de la Barca Centro de Día?

-Que somos un centro de día, no un centro de apoyo diurno ni hogar del pensionista. Tenemos y somos grandes profesionales que formamos un buen equipo: médico, psicóloga, terapeuta ocupacional, logopeda, fisioterapeuta, nutricionista y auxiliares de clínica. Todos estamos actualizándonos constantemente y damos un trato exquisito a nuestros pacientes.

-¿Qué hace falta para formar parte de su equipo?

-Ser profesional y tener calidad humana.