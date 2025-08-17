Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
Hasta el lugar se trasladó la Policía Nacional y los servicios sanitarios, el hombre fue trasladado al Hospital de Jove
E. C.
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:29
La Policía Nacional tuvo que acudir este domingo a un domicilio de la calle Llanes de Gijón debido a que un paciente psiquiátrico, que convive con sus padres, se encontraba muy alterado y amenzaba con autolesionarse. Esta persona llegó a romper la ventana, cayéndose los cristales de la misma al suelo de la calle.
Hasta el lugar se desplazaron los agentes y una ambulancia. El hombre fue trasladado al Hospital de Jove y los servicios de emergencia tuvieron que atender a la mujer que se encontraba muy agitada debido a lo sucedido.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.