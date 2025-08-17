El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ambulancia desplazada a la calle Llanes tarde. M. R.

Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón

Hasta el lugar se trasladó la Policía Nacional y los servicios sanitarios, el hombre fue trasladado al Hospital de Jove

E. C.

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:29

La Policía Nacional tuvo que acudir este domingo a un domicilio de la calle Llanes de Gijón debido a que un paciente psiquiátrico, que convive con sus padres, se encontraba muy alterado y amenzaba con autolesionarse. Esta persona llegó a romper la ventana, cayéndose los cristales de la misma al suelo de la calle.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes y una ambulancia. El hombre fue trasladado al Hospital de Jove y los servicios de emergencia tuvieron que atender a la mujer que se encontraba muy agitada debido a lo sucedido.

