Un Ateneo «amplio y luminoso» Los vecinos de La Calzada, en Gijón, dan el visto bueno a la reforma del espacio y destacan que ahora hacer los trámites «es más cómodo»

Eva Hernández Gijón Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:37 Comenta Compartir

«Antes estaba todo más pegado en la oficina de atención a la ciudadanía, ahora hay mesas espaciadas. Mucho mejor para hacer trámites». Inmaculada Batalla es vecina de La Calzada, en Gijón, por eso, de vez en cuando tiene que hacer trámites en el Ateneo. Este lunes no era el caso, pero la curiosidad de cómo había quedado tras las obras que comenzaron el pasado 1 de junio. ¿El veredicto? «Aprobado. Ha quedado muy bien», felicita. María López concuerda con Batalla, «quedó muy guapo. Esta primera planta está mucho más moderna. Se necesitaba». Este primer día se recibía «con muchas ganas», afirma Ana Acero, directora del Ateneo. Las críticas son «muy positivas. Todo el mundo nos está diciendo que les gusta mucho». Amplitud y luminosidad. Estas son las cualidades que más destacan los visitantes al renovado espacio.

Los trabajos, a cargo de la empresa Ovinorte, pasan por una renovación total de la planta baja del edificio. El espacio administrativo y la sala de exposiciones se han permutado. Estas últimas se encuentran ahora a mano izquierda según se entra al centro. Además, se podrán aislar del resto del lugar con paneles móviles. Una zona que queda de paso hacia el salón de actos y que al entrar al centro se ve directamente «hace el lugar más atractivo y que la gente pare», indica la directora.

Accesibilidad y señalética

A la derecha, según se accede, está el área de atención al ciudadano. Que tiene una zona de mesa mostrador para cinco puestos de trabajo –con la posibilidad de ampliarse hasta seis– adaptada al modelo de atención actual, a esta se suma también una amplia zona de espera.

1 /

El cambio más significativo es ese «espacio abierto» que se ha ganado, así como contar con dos nuevos ascensores. Esta sustitución ha estado a cargo de la empresa Tresa y, si bien los anteriores tan solo llegaban a la quinta planta, ahora llegan a la última, la sexta. «Esto hace que el centro sea más accesible», señala Acero. «En esta última planta tenemos cuatro talleres muy potentes de la Universidad Popular y hay gente que acude a ellos e igual le cuesta más llegar», ejemplifica. Sobre los ascensores, funcionan «desenchufados». Esto se debe a que funcionan a través de «placas solares y la propia energía del ascensor», como «un coche eléctrico», explica.

Asimismo, la señalética también es nueva, permitiendo «mayor claridad que lo que teníamos antes», concluye.

Temas

Gijón