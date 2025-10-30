El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sócrates Solache, Luis Pascual, Renée Jaitt, Pablo Velasco y Eduardo Paneque, en el Ateneo Obrero. J. M. Pardo

El Ateneo Obrero de Gijón organiza mesas de diálogo para «despertar conciencia y compromiso»

El lingüísta Enrique del Teso y la periodista Aitana Castaño protagonizarán el primer encuentro el próximo 5 de noviembre

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:20

Comenta

El Ateneo Obrero de Gijón presentó ayer un ciclo de conferencias bajo la denominación de 'Mesas para el diálogo social', con el objetivo de «abrir un espacio donde el conocimiento despierte conciencia y compromiso», explicó su presidente Luis Pascual, que estuvo acompañado de Sócrates Solache, Renée Jaitt y el periodista de EL COMERCIO Eduardo Paneque.

La primera de las mesas se celebrará el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 18,30 horas, en la sede del Ateneo en la Antigua Escuela de Comercio. Los ponentes serán el lingüísta Enrique del Teso y la periodista Aitana Castaño, que abarcarán cómo el relato reescribe la realidad, reniventa la historia e influye en el rumbo de la sociedad.

