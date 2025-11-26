Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso «En los últimos tiempos nos habían hecho pintadas de índole racista en la fachada, no sabemos ni puede estar relacionado», dice la presidenta de la entidad social

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:23 | Actualizado 19:51h. Compartir

La Policía Nacional investiga un incendio provocado en la puerta de la Fundación Mar de Niebla, en la calle Cabrilleros, en Gijón. Fue a las 7.30 horas de hoy miércoles cuando tuvo lugar el atentado, que no pasó a mayores por la rápida intervención de una de las limpiadoras que se percató del fuerte olor a humo y sofocó las llamas con calderos de agua, sin que llegasen a acceder al pasillo en la que los voluntarios tienen recopilados juguetes, libros y enseres.

«Si no llega a estar ella habría ocurrido una desgracia», afirma Blanca Cañedo-Argüelles, presidenta de Mar de Niebla, quien lamenta lo ocurrido. «No sabemos quién está detrás de esto pero esperamos que la Policía lo esclarezca y den con los responsables. No se puede especular, pero es cierto que en los últimos tiempos nos habían hecho pintadas de índole racista en la fachada, no sabemos ni puede estar relacionado», abunda.

La Policía Científica acudió al lugar a recoger pruebas y muestras de la pasta con la que rociaron el cristal y que se utilizó como acelerante del fuego.