El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón

Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón

El ladrón amenazó con un arma a los dos empleados en plena tarde y huyó antes de que llegase la Policía

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:46

Atraco a punta de pistola en la gasolinera de la avenida Portugal, en Gijón. Ocurrió en plena tarde (sobre las 20 horas) y en pleno casco urbano. El ladrón entró tapado con una bufanda y un gorro, sacó un arma de entre la ropa y apuntó directamente al empleado que se encontraba detrás del mostrador. Consiguió llevarse algo de dinero, «pero lo peor fue el susto», apunta el encargado de la estación de servicio.

El trabajador consiguió activar el botón de alarma y en pocos minutos se personaron dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Policía Nacional. Pero el delincuente ya había huido. El golpe quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento

En el momento del atraco no había clientes y la calle estaba poco transitada. Lo llamativo, sin embargo, es que el objetivo fuese una gasolinera en plena ciudad, lo que cambia el patrón de asaltos a estos negocios que se vienen produciendo a manos de grupos de delincuentes habituales. Seleccionan estaciones de servicio de autovías o las afueras de pueblos y ciudades. En esta ocasión, sin embargo, actuó un solo hombre y en plena tarde.

La investigación corre a cargo de la Policía Nacional. Los agentes cuentan con la imagen del atracador que quedó recogida en las cámaras de seguridad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  3. 3 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  4. 4 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  7. 7 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  8. 8 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  9. 9

    Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches
  10. 10 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón

Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón