Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón El ladrón amenazó con un arma a los dos empleados en plena tarde y huyó antes de que llegase la Policía

Olaya Suárez Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:46 Compartir

Atraco a punta de pistola en la gasolinera de la avenida Portugal, en Gijón. Ocurrió en plena tarde (sobre las 20 horas) y en pleno casco urbano. El ladrón entró tapado con una bufanda y un gorro, sacó un arma de entre la ropa y apuntó directamente al empleado que se encontraba detrás del mostrador. Consiguió llevarse algo de dinero, «pero lo peor fue el susto», apunta el encargado de la estación de servicio.

El trabajador consiguió activar el botón de alarma y en pocos minutos se personaron dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Policía Nacional. Pero el delincuente ya había huido. El golpe quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento

En el momento del atraco no había clientes y la calle estaba poco transitada. Lo llamativo, sin embargo, es que el objetivo fuese una gasolinera en plena ciudad, lo que cambia el patrón de asaltos a estos negocios que se vienen produciendo a manos de grupos de delincuentes habituales. Seleccionan estaciones de servicio de autovías o las afueras de pueblos y ciudades. En esta ocasión, sin embargo, actuó un solo hombre y en plena tarde.

La investigación corre a cargo de la Policía Nacional. Los agentes cuentan con la imagen del atracador que quedó recogida en las cámaras de seguridad.