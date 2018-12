«No van a hacer nada hasta que uno de los atracos acabe en tragedia» 00:54 Comerciantes y hosteleros del barrio de La Calzada, en la reunión que celebraron y que contó con la presencia del concejal del Partido Popular Pablo González. / AURELIO FLÓREZ Hosteleros y comerciantes de La Calzada reclaman una mayor vigilancia que, según señala la alcaldesa, «se ha triplicado en las últimas semanas» O. SUÁREZ / I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 19 diciembre 2018, 03:50

«Es inconcebible lo que está sucediendo en La Calzada. Hasta que no haya una tragedia parece que no van a hacer nada». Una docena de hosteleros y comerciantes de La Calzada se reunieron ayer por la tarde para definir las líneas que quieren seguir ante «la situación insostenible del barrio por los continuos atracos». Acordaron recoger firmas en la zona oeste para presentarlas en el Ayuntamiento de Gijón con el objetivo de que aumente la vigilancia policial, reclamar más iluminación y una comunicación fluida con los cuerpos de seguridad.

«Lo que no es normal es que haya habido cinco asaltos a mano armada en dos meses y desde la Comisaría o la Alcaldía no hayan convocado esta reunión para explicarnos lo que está pasando. Encima, nos piden calma. ¿Cómo vamos a estar tranquilos si rara es la semana que no entran a un negocio con un cuchillo o una pistola?», lamentaban ayer los hosteleros unidos por un frente común: poner freno a los continuos episodios violentos.

«Nosotros tenemos un bar familiar. Trabajamos mi mujer, mi hija y yo. Normalmente, cierran ellas, pero claro, ¿quién va a estar seguro a la una de la mañana sabiendo que a 200 metros entraron a robar y le pegaron a la camarera?», cuestiona José López, el propietario de Jomay.

«Nos preocupa mucho»

La alcaldesa, Carmen Moriyón, señaló por la mañana en el Ayuntamiento que «los asaltos en la zona de La Calzada son una cuestión que nos preocupa mucho». «Quiero trasladar a los vecinos que en la medida de lo posible mantengan la tranquilidad. Lo lamento profundamente por quienes viven situaciones de intranquilidad y sufrieron estos delitos. Hay que ponerse en su piel», manifestó la regidora, quien aseguró que a raíz de los episodios violentos se ha «triplicado la presencia de policías en las calles del barrio, tanto de agentes de uniforme como vestidos de calle».

Añadió que «los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado creen que están en la recta final de la resolución de estos delitos» y que se celebran «reuniones periódicas» entre la Policía Local y la Policía Nacional para coordinarse y cubrir el mayor número de calles posibles de la zona. «No es un asunto menor, llevamos días con esta preocupación», abundó la alcaldesa.

A la asamblea de comerciantes y hosteleros, celebrada en una cafetería de la calle Miguel Servet, asistió también el concejal del Partido Popular Pablo González. El representante del grupo popular mostró su «total respaldo» por la situación que está viviendo el barrio y les trasladó a los afectados que ha remitido una carta a la alcaldesa para que convoque la junta local de seguridad.