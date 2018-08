IU atribuye al plan de ajuste la rebaja de 350.000 euros en las ayudas a ONGs Ana Castaño. / JORGE PETEIRO Acusa a Foro de «engañar al consejo municipal de Cooperación», al que presentó unas bases con una cuantía superior a la aprobada finalmente I. V. GIJÓN. Sábado, 18 agosto 2018, 03:10

«Foro nos muestra su verdadera cara». La concejala Ana Castaño, de IU, acusó ayer al gobierno municipal de «alinearse con la derecha más recalcitrante» tras reducir en 350.000 euros la dotación de la convocatoria de ayudas a proyectos de Cooperación Internacional. Como adelantó EL COMERCIO, las bases para optar a estas subvenciones contemplan un presupuesto máximo de 850.000 euros, frente a los 1,2 millones de euros del año pasado, que son los que constaban también en la prórroga presupuestaria. De hecho, según aseguró Castaño, en el borrador que se presentó en marzo en el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional se contemplaban para estas ayudas los mencionados 1,2 millones de euros. «Ahora se saltan el acuerdo del consejo, despreciando a las entidades que forman parte de él y sin informarles ni siquiera de esta reducción. Quien tiene la competencia para fijar las bases es la junta de gobierno, pero es que han engañado al consejo de Cooperación. Lo mínimo que deberían hacer, si respetan la participación, es reunirlo, dar explicaciones y aguantar la bronca que van a tener», señaló Castaño.

La edil relacionó este cambio en la dotación de la convocatoria con el plan económico y financiero exigido al Ayuntamiento por haber superado el techo de gasto en 2017. «Independientemente de que el Pleno no lo aprobara, sus medidas se están aplicando», apuntó. Recordó además cómo recientemente en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda se planteó trasladar 200.000 euros del presupuesto de Cooperación a cuadrar las cuentas de esta entidad, para evitar la posibilidad de que entre en causa de disolución. Castaño explicó que para hacer ese trasvase de fondos es necesario un acuerdo plenario que no tiene visos de prosperar, dado el rechazo unánime de los grupos de la izquierda, que son mayoría en la Corporación. «Pero lo que sí puede hacer el equipo de gobierno es no gastar esa parte del presupuesto», como entiende que ocurre con la revisión a la baja de la convocatoria de subvenciones para ONGs que desarrollen proyectos en el extranjero. En este sentido, anunció que en la próxima comisión de Hacienda, prevista para septiembre, pedirá información sobre «los acuerdos de no disposición de crédito», esto es, las decisiones para congelar el gasto en determinados programas, por debajo de lo que tengan presupuestado.

La concejala señaló que «cuando Foro llegó a la Alcaldía en 2011, redujo el presupuesto para Cooperación a una anécdota. Luego el Pleno aprobó que volviera a ser el 0,7% y logró un notable incremento. Pero en cuanto hay un problema presupuestario, Foro no tiene ningún problema en volver a reducirlo. Está en la línea de lo que en su momento dijo la anterior responsable del área, Eva Illán, de que hay que atender primero a los de aquí». El lunes está prevista una reunión de las ONGs para tratar sobre esta reducción de fondos.