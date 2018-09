Aurelio Martín apuesta por una lista «con mucho independiente en los diez primeros puestos» Aurelio Martín. / A. GARCÍA El portavoz de IU también se refirió a la posibilidad de que el director de la Feria, Álvaro Muñiz, sea candidato a la Alcaldía por Foro I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:24

El portavoz de IU, Aurelio Martín, consideró ayer durante una entrevista en Canal 10 que si en las elecciones municipales del mayo de 2019 su partido no confluye en Gijón con Podemos, «como creo que ocurrirá a la vista de los resultados del referéndum regional», deberá hacerlo en su lugar «con mucha gente que le permita una musculatura que probablemente no tiene en estos momentos. Tiene alguna, pero también necesita buscar más allá de IU». En este sentido, apostó por que la futura candidatura electoral cuente «con mucho independiente entre los diez primeros puestos».

Martín eludió aclarar si en las primarias que se celebrarán a mediados de noviembre, después de hacer antes un nuevo referéndum sobre la confluencia con Podemos a nivel local, optará a repetir como candidato a la Alcaldía, si bien aseguró tener «una espina clavada por cosas que se han podido hacer y no se hicieron» en un mandato marcado por una mayoría de izquierdas que no se vio reflejada en el gobierno. «Hay un cierto nivel de frustración, y yo a veces soy una persona muy competitiva, apasionada y peleona», afirmó. A lo que añadió que «ser candidato no es una decisión personal. Lo importante será ver qué piensan los militantes, los simpatizantes y sobre todo el entramado social de nuestro entorno». Añadió en cualquier caso que, más allá de quién ocupe el primer puesto, «habrá que valorar si podemos hacer una candidatura potente, con gente joven y con gente independiente, porque las listas tienen que ser renovadas».

Elogios a Álvaro Muñiz

También se refirió a la posibilidad de que el director de la Feria, Álvaro Muñiz, sea candidato a la Alcaldía por Foro. «Me parece un buen candidato en el ámbito de la derecha. Tengo dudas de que pueda 'morder' el espacio de la izquierda, pero sí estoy seguro de que con él Foro puede garantizarse el liderazgo de la derecha». Apuntó no osbtante que «Álvaro Muñiz no es Carmen Moriyón, y Foro va a perder concejales» en una Corporación en la que «las encuestas dan 15 concejales a la izquierda, aunque yo no cometería el error de confiarme».