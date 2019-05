Aurelio Martín defiende que «un tripartito de izquierdas es lo mejor para la estabilidad» 01:51 Aurelio Martín, durante la entrevista en 'La Lupa'. / DANIEL MORA El candidato de Xixón por la Izquierda reivindica «la mayor cultura política» de su organización para alcanzar acuerdos frente a Podemos M. MORO GIJÓN. Viernes, 3 mayo 2019, 01:40

El candidato de Xixón por la Izquierda, coalición de IU e Izquierda Asturiana, defendió ayer en el programa 'La Lupa' que «un tripartito de izquierdas es lo mejor para garantizar la estabilidad de la ciudad» si los resultados electorales del próximo 26 de mayo dan para ello. Aurelio Martín (Gijón, 1960), que es el único cabeza de lista municipal que repite, aseguró que desde IU el planteamiento es claro para el día después de los comicios. «Queremos influir y condicionar la agenda política y social del próximo gobierno local, con un programa pactado entre los tres partidos, y lo vamos a decir desde el minuto 1», remarcó.

Martín expresó su convencimiento de que la izquierda puede ganar en Gijón frente a las suma de las cuatro opciones de centro-derecha «siempre que no se duerma y que presente una oferta electoral creíble». No obstante, también pronosticó que el resultado de las elecciones generales, en el que influyó el miedo del electorado moderado a que pudieran formar gobierno los tres partidos de centro-derecha, no se replicará en la nueva cita con las urnas. En su opinión, «porque el componente emocional va a ser menor» para elegir a la futura Corporación municipal. «Primará más el componente racional», defendió.

El actual portavoz municipal de IU admitió sentirse «cómodo» sabiendo que concurrirá sin confluir con Podemos a la contienda electoral. Una decisión que fue refrendada por amplia mayoría por la militancia local. «Todas las encuestas nos dicen que ambos vamos a sumar más por separado. IU y Podemos sacarán más del 20% de los votos con candidaturas diferenciadas y el PSOE menos del 33% de los sufragios, que fueron los resultados de las últimas generales», vaticinó. «El 28-A hemos ido unidos por responsabilidad y también porque así lo decidió la dirección federal», añadió.

Preguntado por Juan Neira sobre las diferencias principales entre IU y la formación moderada, Martín reivindicó «la mayor cultura política, bagaje, experiencia y aposento para alcanzar acuerdos» de su organización. A Podemos, no obstante, le concedió también que tiene el atractivo de «haber incorporado gente joven y la frescura» que representa su proyecto político.

Renta social

Acerca del futuro de la renta social admitió que cree que «tendrá continuidad, pero no como la hemos conocido hasta el día de hoy». En ese sentido, el candidato a la Alcaldía de Xixón por la Izquierda se mostró partidario de «revisar y evaluar» el modelo actual, pero siempre que se siga complementado el salario social del Principado con ayudas que se conviertan en inversión productiva y reviertan en el comercio local. «No la consideramos un derecho y el nombre que se le puso ha dado pie a que se pensase que lo era», sentenció.