Aurelio Martín optará a repetir como candidato de IU con Ana Castaño de dos Aurelio Martín. / ARNALDO GARCÍA Advierte de que «si la izquierda gijonesa no pone las luces largas, la victoria de la derecha es inevitable» M. MORO GIJÓN. Martes, 18 diciembre 2018, 04:12

El actual portavoz municipal de Izquierda Unida, Aurelio Martín, anunció que se presentará a las primarias de su partido, el próximo día 29, con el propósito de volver a liderar la candidatura a la Alcaldía. Aurelio Martín (Gijón, 1960) llevará a Ana Castaño, la otra concejala con la que conforma grupo, como número dos de su lista. «Es una reflexión compartida para dar continuidad al trabajo del grupo municipal», remarcó Martín, quien avanzó que la suya será una candidatura «sin complejos» y que «salga a competir». Una candidatura con un «cierto componente ciudadano» donde tengan presencia también independientes.

Sobre su lista apuntó asimismo que se reservan de acuerdo a los estatutos de IU tres puestos para personas de relevancia o posibles alianzas con otras formaciones políticas. Recordó, en este sentido, que en Gijón hay abiertas negociaciones con Los Verdes, y esa perspectiva está abierta. Reconoció también que le gustaría que alguien más se presentara a las primarias de IU de aquí a mañana, porque eso, a su parecer, garantizaría la concurrencia y el debate.

Martín aseguró sentirse capaz de «aportar su granito de arena a una nueva mayoría de izquierdas, que sea capaz de llegar a acuerdos a favor de una mayoría social y política que está ahí y que puede volver a tener la ciudad si no nos seguimos mirando el ombligo». «Me siento con bastantes ganas para seguir aportando un ciclo más», señaló quien fue este mandato el principal promotor de mociones de censura contra Foro.

Por otro lado opinó que se vive un momento «muy poco previsible, donde las encuestas fallan siempre últimamente». Asimismo, expuso que la política, a su juicio, se ha abierto mucho, y de ahí que vayan a hacer una candidatura que va a tener más gente que no es de IU. Unido a ello, lanzó una advertencia: «O la izquierda pone las luces largas o la victoria de la derecha es inevitable». Y es que para él, todo pasa por que la izquierda lo haga mejor, no por lo que haga la derecha. De hecho, a propósito del caso reciente de Andalucía afirmó que la izquierda fue incapaz de hacer una propuesta creíble e ilusionante. En ese sentido abogó por «articular un programa de mestizaje, porque no podemos ser un catecismo de propuestas».