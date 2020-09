«Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y de volver al cole» Mada Berjón, junto a su hija preparando la mochila. A la izquierda, Aurora Fernández, en marzo de 2012. / DANIEL MORA / J. PAÑEDA Aurora Fernández se prepara para volver a las aulas de forma presencial tras nueve años de lucha y doce operaciones para retirar el lunar de su cara LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Lunes, 14 septiembre 2020, 01:35

Septiembre, un mes recibido por Aurora Fernández Berjón con «ilusión y alegría». Y no es para menos. La joven gijonesa vuelve al colegio Montevil tras vencer el pasado mes de diciembre al nevus congénito de su mejilla, un lunar gigante que cubría el lado derecho de su cara. Una batalla que duró nueve años en los que se sometió hasta a doce intervenciones quirúrgicas. Ahora se encuentra a la espera de que los facultativos realicen microinjertos «por estética» en su oreja, asunto sobre el que su madre Mada Berjón asegura que «ya no hay riesgo», al contrario de como sucedía en las anteriores intervenciones.

«Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y de volver al cole, lo que me fastidia mucho es no poder darles un abrazo, pero entiendo que no se puede por la situación actual», exclama Aurora, que comenzará el día 22 de este mes sexto de Primaria. Es la primera vez que podrá realizar el curso completo, explica su madre, en la misma aula que sus compañeros porque debido a las intervenciones, por seguridad acudían a casa a impartirle clase. Un regreso completo que dependerá de la llamada del doctor López, en el caso de que tenga que realizar los microinjertos en su oreja. «Por el coronavirus, el doctor López prefiere esperar» ya que es Madrid el lugar donde se llevará a cabo la cirugía. También están pendientes de si la pandemia obliga a tomar otro rumbo en el curso escolar.

Eso sí, ganas para empezar y cumplir este deseo no le faltan. Tanto es así, que ya tiene la mochila preparada y tiene muy presentes las medidas de seguridad contra el coronavirus.

«Aurora forma parte de los colectivos de riesgo, tiene asma y se está obligando ella misma muchas veces a poner mascarilla en casa para cuando asista a clase y tenga que llevarla horas puesta. Sé que mi hija va a respetar y a cumplir las normas», señala Mada Berjón.

Este verano, Aurora disfrutó en alguna ocasión de las playas de Poniente y San Lorenzo junto a Silvia, una de sus hermanas, y estuvo «dos veces en el parque» con una amiga de Madrid. Salidas en contadas ocasiones por precaución, porque es consciente de que forma parte de uno de los colectivos de riesgo frente a la covid. Durante el periodo estival, además, dedicó tiempo a la lectura, una de sus aficiones. «Ahora estoy leyendo 'Los pilares de la Tierra', que me regaló Jesús Berjón. Me gusta mucho este libro, es muy entretenido», indica Aurora.

Preocupación

La vuelta a clase normalizada es un asunto que preocupa a a la madre de la gijonesa. «El colegio Montevil sé que está haciendo todo lo posible, ha puesto cintas en los pasillos para que los alumnos sepan por donde tienen que ir, ha organizado las horas de entrada al centro y, por ejemplo, los padres no podemos acceder dentro de este recinto», explica.

Berjón pide «que las autoridades pongan más facilidades para los profesores y aporta más medios para los centros educativos por ejemplo que se aumente la limpieza y la desinfección». En relación con las medidas de seguridad para prevenir nuevos contagios, considera que «tenemos que aprender a convivir con el virus, es responsabilidad de los padres enseñárselas y decirles que obedezcan a los profesores».

Sobre la presencialidad para acudir a clase, Mada Berjón está de acuerdo. «Tienen que ir al colegio, es tan sencillo como decirles que tienen que acudir a clase lo mismo que van al parque, eso sí, cumpliendo con las medidas de seguridad», señala.

Ahora bien, matiza, «si el colegio no está adecuado porque las autoridades no le dan la posibilidad entonces me negaría. Yo fui a ver el colegio Montevil e insisto que sí las están aplicando y están haciendo todo lo posible para que ningún niño se quede en casa».