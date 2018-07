Aurora carga pilas para ganar al nevus Aurora Fernández con su madre, Mada Berjón, y sus dos perros, 'Oso' y 'Beethoven'. / DAMIÁN ARIENZA La niña volverá al Hospital de La Paz en septiembre y tendrá que volver a operarse para finalizar la extirpación del lunar gigante de su mejilla | La última intervención, que no pudo culminarse al 100%, le ha dejado 189 puntos COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Domingo, 22 julio 2018, 04:58

El 7 de junio. Ese iba a ser el día en el que Aurora Fernández terminaría su periplo por los hospitales y se libraría para siempre del lunar gigante de su mejilla, que la acompaña desde que nació, hace nueve años. Entonces solo quedarían dos operaciones para retirarlo de la oreja derecha, intervenciones mucho más sencillas porque allí el nevus era externo. Pero la operación no finalizó como se esperaba.

«Me puse muy nerviosa. Aurora había entrado en quirófano a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde todavía no había salido. Este tipo de operaciones suelen durar, como muchísimo, entre cinco y seis horas, y ya iban nueve», relata Mada Berjón, madre de la pequeña. «Solo deseaba que saliera el médico para decirme cómo iba todo. Las enfermeras me decían que la niña estaba bien, pero la espera era interminable», recuerda.

Al final tras más de nueve horas de operación, el cirujano acudió a hablar con Mada, pero no lo hizo por la puerta del quirófano, como suele ser costumbre, sino que salió desde el área de reanimación. «Sentí que se me caía el alma al suelo». Afortunadamente, el temor de la madre era infundado, la operación había salido bien, salvo por un imprevisto: el nevus tenía su origen al lado de la oreja, así que los médicos decidieron «cortar de raíz» y extirpar esa parte. Esto provocó que no hubiera piel sana suficiente -que los médicos consiguen a través de unos expansores subcutáneos encargados de dilatar la piel que le colocan en otra operación cuatro meses antes- para terminar de retirar el lunar de su mejilla, del que ahora queda solo un resto muy pequeño. Además, tuvieron que cortarle un trozo de oreja. «Cuando se despertó me dijo: mamá me dejaron la oreja doblada», recuerda. La niña oye bien por ella, aunque a veces se le tapona.

«Fue una gran decepción», admite la madre. «Aurora tiene mucha ansiedad por terminar con todo este proceso, y esto la deprimió. Ya van diez operaciones», indica Berjón. Ahora con los mimos de sus dos perros, 'Oso' y 'Beethoven', «su terapia particular», ha renovado el ánimo para seguir ganándole el pulso al nevus. Pero no será hasta el 11 de septiembre cuando vuelva al Hospital de la Paz de Madrid para pasar consulta y el doctor decida el próximo paso a seguir. «No sabemos si le van a poner otro expansor o hacer un estiramiento de piel. También deben reconstruirle la oreja o ponerle una prótesis, pero estamos contentas porque nos dijeron que le iban a quedar iguales».

Todo aprobado

Todavía queda mucho verano para septiembre, así que Aurora tiene tiempo para recuperarse de los 189 puntos que no han terminado de sanar, ya que «por culpa de llevar al máximo el estiramiento se le rasgo la piel», y lo que es igual de importante, para disfrutar de las vacaciones como cualquier niña de su edad, dedicándose a sus actividades favoritas: ir al parque, patinar, hacer manualidades y jugar a la petanca, deporte en el que está federada.

Unas vacaciones que se ha ganado a pulso después de aprobar con nota todas las asignaturas del colegio. «Cuando no puedo ir a clase ponemos un escritorio en el salón y vienen a casa dos profesores dos o tres días por semana», explica ella misma. Otra de sus aficiones consiste en ver vídeos de Youtube. Los que más le gustan son los tutoriales de maquillaje. «Una de sus ilusiones es poder ponerse colorete en ese lado de la cara».