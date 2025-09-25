«El auténtico lujo es la artesanía», un nuevo concepto de zapatería en el corazón de Gijón Múgica Zapatos recupera la esencia de un histórico local gijonés y apuesta por zapatos artesanales y complementos, hechos con alma

En pleno centro de Gijón, en un edificio racionalista cargado de historia, se levanta desde mayo de este año un nuevo espacio para los amantes del calzado y de la artesanía: Múgica Zapatos. Sus fundadores, Carmen Álvarez y Emilio Cinos, conocidos por su trayectoria de más de tres décadas como farmacéuticos, decidieron emprender esta aventura paralela que combina tradición, diseño y un compromiso profundo con lo hecho en España.

La historia detrás del proyecto no es menos singular que la de la pareja que lo lidera. Carmen, titular de la Farmacia de El Muelle, y Emilio, de la Farmacia Cinos en Cangas de Onís, se enamoraron de un local que llevaba años cerrado. El espacio había acogido en el año 1949 el negocio de la familia Múgica, que dio nombre a la zapatería y cuya memoria se mantiene intacta entre columnas de piedra, suelos originales y una fuente que aún decora la tienda.

«Queríamos salvar el local, preservar su historia y a la vez darle una nueva vida», cuentan. Y así, con la visión de Carmen sobre un calzado cómodo, elegante, versátil y fabricado en España, nació Múgica Zapatos.

Charlamos con Carmen sobre esta apuesta personal y empresarial que ya está conquistando al público gijonés.

–¿Cómo surge la idea de abrir una zapatería, siendo ambos farmacéuticos de profesión?

–Siempre he sentido que en Gijón faltaba una propuesta de calzado diferente. Yo misma no encontraba los zapatos que buscaba: cómodos, elegantes, versátiles y, sobre todo, hechos en España, con calidad y artesanía.

Cuando apareció la oportunidad de recuperar este local histórico que nos enamoró, lo vimos claro: era el lugar perfecto para unir esa necesidad personal con una propuesta de negocio.

–El local tiene una fuerte carga simbólica. ¿Qué significa para vosotros conservar la esencia de Múgica?

–Muchísimo. Este edificio tiene 75 años y fue durante décadas el comercio de la familia Múgica. Recuperarlo, mantener sus columnas de piedra y su pérgola, su fuente, el mostrador de mármol su suelo original… es un homenaje a esa memoria comercial gijonesa. El nombre también es un tributo: no queríamos que se perdiera esa huella y la familia nos dio permiso para mantenerlo. Entrar en el local de Casa Múgica es viajar por la historia de Gijón, de hecho, su terrazo de piedra lavada nos transporta al paseo del Muro, puesto que es el único retal que aún se conserva del pavimento.

–¿Cuál diríais que es la filosofía de Múgica Zapatos?

– Apostar por la artesanía. Para nosotros, el auténtico lujo es la artesanía, hecha con amor, cuidando el detalle y con calidad. Seleccionamos cuidadosamente proveedores españoles que compartan esos valores, y ya contamos incluso con diseños propios creados junto a zapateros con los que hemos conectado especialmente. Queremos zapatos únicos, distintos, artesanos, pero a precios asequibles.

–¿Cómo ha respondido el público en estos primeros meses?

–La acogida ha sido fantástica. Notamos que los clientes aprecian la diferencia, valoran la comodidad y el diseño, pero también el trasfondo: saber que están comprando un producto hecho con tradición artesanal.

– En una época tan digital, ¿por qué habéis optado solo por la tienda física?

–Porque un zapato hay que probarlo. Lo importante es que el cliente se sienta cómodo con él, no que tenga que adaptarse al zapato. La experiencia de entrar en la tienda, tocar, probar, recibir asesoramiento… eso no lo sustituye una pantalla. Aunque no descartamos la venta online en un futuro, ahora mismo creemos en lo presencial.

–Además de calzado, ofrecéis bisutería y bolsos muy especiales. ¿Cómo encajan en vuestra propuesta?

–Somos viajeros incansables, y esa curiosidad por el mundo nos ha llevado a incorporar piezas de bisutería artesana de países como China, Pakistán, Camboya, Camerún o India. Lo hacemos apoyando economías familiares, grupos étnicos y pequeños talleres. Por ejemplo, las bolsas en las que entregamos los zapatos están confeccionadas con telas de sarí por una ONG en India con la que colaboramos al igual que las de la bisutería, por costureras de Camerún. Es una forma de unir negocio con emoción y compromiso social.

–¿Cómo definiríais el tipo de cliente de Múgica Zapatos?

–Alguien que valora la diferencia, que quiere comodidad sin renunciar a la elegancia. Personas que entienden que un zapato artesanal es mucho más que un accesorio: es cultura, es identidad, es también una elección consciente.