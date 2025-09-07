Un autobús atropella a un hombre en Gijón El peatón, según señalaron fuentes de la Policía Local, cruzaba por un paso indebido en la avenida Constitución cuando fue arrollado

O. Suárez Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:43

Un hombre de 51 años resultó herido en la mañana de hoy domingo en Gijón al ser atropellado por un autobús en la avenida Constitución. Según señalaron fuentes del área de Seguridad Ciudadana, el peatón cruzó la calzada por un paso indebido y fue alcanzado por el autobús. Al parecer, se encontraba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

En el lugar se personaron sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), quienes estabilizaron a la víctima y lo trasladaron al Hospital de Cabueñes. A expensas de un examen en profundidad, presentaba lesiones de carácter leve.

La Policía Local investiga las causas del accidente y se desplazó hasta la zona para regular el tráfico.