Los autobuses de rutas por España con los que se promocionará Gijón El Ayuntamiento y Alsa promocionarán la ciudad a través de autobuses vinilados que recorrerán las líneas de Madrid-Asturias, Madrid-País Vasco e Irun-Vigo

Eva Hernández Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Cinco autobuses vinilados recorrerán las carreteras de España promocionando Gijón. Se trata del acuerdo entre el Ayuntamiento de Gijón y la empresa ALSA para promocionar la ciudad asturiana como destino turístico en autobuses de largo recorrido. Estos vehículos recorrerán al mes 180.000 kilómetros y se pondrán en funcionamiento a partir de la semana que viene.

En total, los buses vinilados recorrerán durante dos meses las líneas de Madrid a Asturias, de Madrid a País Vasco y la que va de Irún a Vigo por la autovía del Cantábrico. «El objetivo principal es acceder al mercado de donde proceden el 80% de los turistas», ha explicado la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, que presentó este miércoles la iniciativa junto a Quintín Fernández, gerente del contrato Asturias de Alsa, y Daniel Martínez Junquera, presidente de Visita Gijón, en la plaza Mayor.

Durante la presentación, se pudo ver uno de los modelos de autobús, que cuenta en su parte lateral con una fotografía del oleaje gijonés y, en medio, con letras rojas se puede leer 'Visita Gijón'. En su parte posterior, hay otra fotografía sacada con un dron de la ciudad. Los otros cuatro, tan solo llevarán el vinilo trasero. Durante los meses que estén en funcionamiento, tendrán 2.250 horas de exposición publicitaria y 2.900.000 impactos visuales. La campaña ha tenido un coste de 14.000 euros más IVA.

La iniciativa se completa con la emisión de videos de promoción turística de Gijón en 15 pantallas ubicadas en 11 estaciones de autobuses, entre las que se encuentran las de Madrid, Granada, Valencia, Oviedo, A Coruña, Barcelona, Zaragoza, Alicante y Benidorm.

