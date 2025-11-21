El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Óliver Sánchez, del colegio público La Escuelona, desvela el nombre del autobús 'Manzanín'. José Simal

Los autobuses de Gijón suman tres nuevos vehículos híbridos, los primeros con cuatro puertas

Prestarán servicio en las líneas 1 y 15, sustituyendo a otros diésel con más de un millón de kilómetros, y en un mes llegarán a la flota de EMTUSA otros cuatro eléctricos

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

'Autonet', 'Manzanín' y 'Aventurero' son los tres nuevos autobuses híbridos que a partir de la próxima semana se incorporarán a la flota de EMTUSA, prestando servicio principalmente en las líneas 1 y 15. Como viene siendo tradicional, han sido bautizados por alumnos de Gijón: Tyler David Acosta, del Patronato San José; Óliver Sánchez, de La Escuelona; y Asier Dos Santos, del Colegio Público Tremañes. Y como principal novedad con respecto a los vehículos articulados que ya circulan por la ciudad (los más largos, de 18 metros), el gerente de EMTUSA, Juan José Piniella, destacó que cuentan con cuatro puertas en lugar de tres, lo que no solo facilita el acceso y salida de viajeros, sino que también aumenta su capacidad hasta las 148 personas (sumadas las que vayan sentadas y de pie).

Carmen Moriyón, Pelayo Barcia y Jorge Pañeda posan junto a 'Autonet' con Tyler David Acosta y sus compañeros del Patronato San José. Simal

Los nuevos autobuses corresponden al modelo Urbino Hybrid de Solaris y emiten un 97% menos de Co2, un 83% menos de partículas y un 58% menos de óxidos de nitrógeno que un autobús diésel estándar. Adquiridos por un total de 1,7 millones de euros, estos tres nuevos vehículos elevan hasta las 28 unidades el número de híbridos en la flota de EMTUSA y permiten jubilar otros autobuses que superan los diez años y el millón de kilómetros. El concejal de Tráfico y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, recordó que su compra forma parte de un plan de renovación de flota que apuesta por la descarbonización «para dar ejemplo». Añadió que el próximo mes se sumarán a la flota otros cuatro autobuses eléctricos –el último de ellos llegó ayer a las cocheras y se suman a los que se incorporaron ya en febrero– y recordó que la inversión realizada en ese plan en lo que va de mandato asciende a 7 millones de euros, para un total de 14 nuevos autobuses. En cuanto a los tres microbuses que permitirán crear nuevas líneas para prestar servicio a la zona rural del concejo, señaló que aún están en fabricación y su llegada se espera para el verano, para que puedan empezar a circular en otoño de 2026.

En lo que va de 2025, EMTUSA ha transportado 19,6 millones de viajeros, lo que supone un millón de viajeros más que en el mismo periodo de 2024. 4,6 millones de esos viajes se pagaron con la tarjeta ConeCTA del Consorcio de Transportes de Asturias.

Te puede interesar

