«Es como si abriera por primera vez»

SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Sábado, 15 de mayo 2021, 02:52 Comenta Compartir

«Muchos nervios, mucha incertidumbre y muchas ganas. Me siento como si abriera por primera vez». Así contaba anoche Elena Nava, gerente del Autocine Gijón, la vuelta. 'Godzila versus Kong' supuso el regreso del único cine al aire libre de la ciudad, que ... abrió en agosto de 1993 y nunca vivió un cierre hasta la llegada de la pandemia. «A principios de marzo, después de algunas intermitencias, decidimos cerrar porque era inviable». Pese a que espera ya un funcionamiento continuo, el aforo está ahora limitado a 150 coches y ayer se llenó por completo pese a la lluvia que acompañó la noche y el horario único: 22.30 horas. «No podemos poner el de las doce y media porque no hay ocio nocturno, con lo cual no tiene lógica programar esa hora. No es rentable», aclaró.

Las ganas por la vuelta se notaban entre los asistentes. Muchos decían esperar con ansiedad la cita. Como la familia Muñiz Cruz. Carlos y Sonia, con sus hijos Alberto y Nadia, se declararon habituales. Esperaban regresar desde el pasado verano. «No venimos por la peli en concreto, sino por el ambiente», reconocieron. «Somos más de King Kong pero también nos gusta Godzila», comentaron. «Mis hijos lo recordarán» Desde Avilés llegó al Autocine la familia Zamorano González. Santi y Covi, con sus hijos Lucas y Nico. «Cuando sean mayores seguro que recuerdan momentos como estos», destacaban los padres. Aitor y Paula Álvarez, pareja gijonesa, decían que eran «incontables» las veces que fueron al Autocine y subrayaron las «ganas» acumuladas. «Sentimos que la gente disfruta y que para algunos es una experiencia única después de tanto tiempo. Tienen muchas ganas de cine y de aire libre», destacaron tanto Elena Nava como su marido Marcos Puerta. Hoy serán 'Tom y Jerry' quienes inunden la pantalla bajo el cielo gijonés.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Gijón