El Autocine de Gijón se despide hoy con 'Agárralo como puedas' La sesión comenzará a las 22.30 horas y terminará en torno a la medianoche

María Agra Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 01:16

Llegó el día. Esta noche, después de proyectar la renovada entrega de 'Agárralo como puedas' (2025), la comedia de 1988 en la que Liam Neeson toma el relevo de Leslie Nielsen, el Autocine de Gijón cerrará sus puertas para siempre. La sesión comenzará a las 22.30 horas y terminará en torno a la medianoche, cuando la gerente del negocio, Elena Nava, eche la llave sabiendo que no volverá para abrir al día siguiente.

Allí quedarán los miles de recuerdos que, durante 32 años, atesoraron diferentes generaciones que acudieron a vivir la experiencia del cine al aire libre. Un rincón donde muchos vivieron su primera cita, se fraguaron relaciones que perduran hoy y muchas familias disfrutaron entre risas de las noches del verano con sabor a palomitas.

«Está habiendo más gente»

Una noticia triste para muchas personas, lo que se ha visto reflejado en el incremento de visitas que han recibido en el último mes motivadas por el cierre: «Está habiendo más gente estos días», reconoció Nava. También se ha abierto una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para frenar el cierre del negocio que ya ha superado las 5.200 firmas, si bien la gerente confirmó a EL COMERCIO díaas atrás que no hay vuelta atrás. «Se cierra».