La Autoridad de Responsabilidad Fiscal urge a Gijón a aplicar el plan económico

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), entidad que tiene como objetivo «velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar a medio y largo plazo», urgió ayer a Gijón a empezar a aplicar el plan económico y financiero que fue obligado a elaborar tras superar la regla de gasto en 2017.

El organismo presentó un informe sobre la previsión de cumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de las comunidades y los principales ayuntamientos, con la advertencia de que en el caso gijonés no se pueden hacer estimaciones. No es posible al no haber aprobado aún formalmente el mencionado plan, que recoge las previsiones de gasto para 2018 y para 2019 y que no ha recibido el visto bueno del Pleno municipal.

«A fecha actual, fuera del plazo legal, sigue sin aprobar. Y esta dilación impide que la Corporación cuente con la planificación debida que garantice que no se produzcan incumplimientos futuros». Pide también al Principado, como órgano de tutela financiera, que pida al Ayuntamiento que «acelere» este proceso.