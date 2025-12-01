Avistan a una nutria en Poniente, en Gijón, en la escollera detrás del centro de talasoterapia Los naturalistas que se ocupan del censo de fauna local creen que se trata de un ejemplar asentado en la zona de El Musel que se desplaza para pescar a las dos playas de la zona oeste

El ejemplar de nutria avistado este domingo en la zona de Poniente detrás del Talaso.

Marcos Moro Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:24

Una nutria adulta fue avistada el pasado domingo temprano en Poniente y captada por la cámara de Javier Alonso, miembro de varias asociaciones ornitológicas como la Carbayera del Tragamón. El ejemplar se encontraba pescando cerca de la escollera que hay detrás del centro de talasoterapia y se fue nadando para las boyas en dirección a El Musel.

Naturalistas como Alonso, que hacen censos periódicos de la fauna local, tienen documentada desde hace tiempo la presencia de una nutria en la zona del Puerto de Gijón que se va desplazando por El Arbeyal y Poniente, además de otra que habita en la zona alta del Piles.

Estos mustélidos se suelen alimentar de muiles pequeños, bogas y cangrejos.