El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El ejemplar de nutria avistado este domingo en la zona de Poniente detrás del Talaso. Javi Alonso

Avistan a una nutria en Poniente, en Gijón, en la escollera detrás del centro de talasoterapia

Los naturalistas que se ocupan del censo de fauna local creen que se trata de un ejemplar asentado en la zona de El Musel que se desplaza para pescar a las dos playas de la zona oeste

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:24

Comenta

Una nutria adulta fue avistada el pasado domingo temprano en Poniente y captada por la cámara de Javier Alonso, miembro de varias asociaciones ornitológicas como la Carbayera del Tragamón. El ejemplar se encontraba pescando cerca de la escollera que hay detrás del centro de talasoterapia y se fue nadando para las boyas en dirección a El Musel.

Naturalistas como Alonso, que hacen censos periódicos de la fauna local, tienen documentada desde hace tiempo la presencia de una nutria en la zona del Puerto de Gijón que se va desplazando por El Arbeyal y Poniente, además de otra que habita en la zona alta del Piles.

Estos mustélidos se suelen alimentar de muiles pequeños, bogas y cangrejos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  6. 6 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  7. 7 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  10. 10

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avistan a una nutria en Poniente, en Gijón, en la escollera detrás del centro de talasoterapia

Avistan a una nutria en Poniente, en Gijón, en la escollera detrás del centro de talasoterapia