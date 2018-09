«Ni ayudaré ni pondré trabas a nadie», dice José Ramón García sobre las primarias del PSOE El concejal socialista José Ramón García. / JORGE PETEIRO El líder del sector crítico lamenta que no se lograra un candidato de consenso y asegura que trasladó a Ardura que veía «válido» el nombre de Tino Vaquero IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 03:21

«Este proceso era una oportunidad para cohesionar el partido y salir fortalecidos frente a la opinión pública, pero no se ha aprovechado. Parece que la decisión de tener una candidata del aparato ya estaba tomada». El concejal José Ramón García, que pugnó hace un año por la Secretaría General del PSOE de Gijón y se quedó a tan solo 27 votos de Iván Fernández Ardura, lamentó ayer que no se haya podido consensuar un candidato a las primarias «entre quienes representamos dos maneras diferentes de ver el partido». Y explicó que, tras fracasar todas las negociaciones, «el miércoles tuvimos que gestionar el enfado y decidir si presentábamos una candidatura que iba a ahondar en la brecha y mermar las posibilidades electorales del partido. Pero al final decidimos que no queríamos entrar en esa dinámica endogámica ni ser cómplices de una división». García consideró que «no sería positivo» que el sector afín a Ardura se tomase su respaldo a un candidato propio «como una revancha» de las primarias de hace once meses» e indicó que «no queremos ser quienes hagan una segunda vuelta de una decisión que tenía que ver con el ámbito interno, cuando ahora se trata de un proceso hacia afuera».

Criticó la falta de voluntad negociadora por parte del secretario general, «a pesar de que íbamos abriendo puertas e incluso aceptamos alguno de los nombres que se pusieron encima de la mesa». Se refirió en concreto al de Tino Vaquero, que García llegó a considerar «válido» en sus reuniones con Ardura. «Habrá que preguntar a otras personas por qué no se aceptó. Nosotros estábamos dispuestos a que esa posibilidad se pudiera concretar», explicó el edil. Remarcó el hecho de que Vaquero se presente como precandidato formando parte de la ejecutiva local «pero sin el apoyo del aparato», frente a Ana González, «que sí tiene ese respaldo y es miembro de la ejecutiva autonómica». Considera que es una muestra «evidente» de la «división» que existe entre quienes hace once meses auparon a Fernández Ardura. «No sé si se puede decir que el PSOE está más roto que cuando se celebraron las primarias, pero lo que sí sé seguro es que no está más unido».

Alternativa independiente

Recordó que su sector también planteó como alternativa recurrir a un candidato independiente «como en su momento lo fueron José Manuel Palacio y Tini Areces, y creo que las cosas no salieron mal». En esta ocasión se trataba de Ángeles García 'Geles', «que reflejaba los valores que tiene este partido de compromiso social, vinculación con los barrios y apoyo a lo público». Pero tampoco hubo acuerdo.

Una vez se ha cerrado una terna de precandidatos formada por Ana González, Tino Vaquero y José Ramón Tuero, y sin un nombre impulsado directamente desde su corriente, García asegura que «no voy a poner ninguna ayuda ni ninguna traba a nadie. Cada persona hará lo que quiera, pero como grupo no vamos a dar apoyo explícito a ninguno de los candidatos». Animó no obstante a participar en las primarias, «porque es un proceso que valoro y aunque debe mejorar, es positivo y ha venido para quedarse. Que no presentemos candidato no se puede cuestionar como que no estemos de acuerdo con el proceso».