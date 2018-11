2.262 ayudas al alquiler siguen sin tramitarse al haberse acabado el dinero El Pleno votará hoy dotar con 115.000 euros más al programa. Se priorizará a los hogares con menos ingresos que las pidieron antes del 31 de julio I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 03:39

La Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) ha concedido en lo que va de año 2.153 ayudas al pago del alquiler de la vivienda habitual y a la formalización de contratos de arrendamiento. Y según recoge un informe de la gerencia, entre las rentas ya abonadas y las comprometidas hasta diciembre, la partida de 4,1 millones de euros con la que estaba dotado el programa «ya está agotada». Es algo de lo que se venía advirtiendo desde mediados de año, pero que ahora ya se ha convertido en realidad, dando lugar a otra cifra, que es la de solicitudes que no han podido ser atendidas y que asciende a 2.262. Es decir, el número de ayudas en trámite, y sin fondos para poder atenderlas, supera ya al de solicitudes aprobadas.

La gerente de la empresa, Elena Sevilla, detalla en su escrito que estos datos corresponden a peticiones registradas entre el 8 de mayo y el 6 de noviembre, fecha de elaboración del informe. De ellas, 694 proceden de solicitantes con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, por debajo de 537,84 euros al mes. Otras 1.112 peticiones vienen de hogares con ingresos situados entre 1 y 1,5 veces el IPREM (806,76 euros) y 23 a familias cuyos recursos equivalen a entre 1,5 y 2 veces ese indicador (1.075,68 euros). Otras 270 solicitudes no son de ayudas para pagar el alquiler, sino para hacer frente a los gastos de formalización del contrato (fianza, honorarios de la agencia...). Hay además 118 expedientes en trámite que corresponden a recursos contra resoluciones denegatorias.

Cuando se empezó a prever que la dotación del programa no bastaría para atender la demanda de todo el año, la gerencia planteó la necesidad de realizar una modificación presupuestaria para aumentar los fondos de la línea y propuso, de hecho, la posibilidad de obtener más dinero a costa de que el Ayuntamiento redujera la partida que dedica a Cooperación Internacional. La izquierda municipal, mayoría en la Corporación y cuyo voto era necesario para modificar el presupuesto, rechazó de plano esta opción. Y si bien la convocatoria de ayudas a ONGs se lanzó con menos dinero del que estaba previsto, esos fondos no se trasladaron a Vivienda, sino que, directamente, se dejaron en el cajón. «No irán a ninguna parte. Simplemente, no se puede gastar», argumentó en el Pleno de septiembre la concejala de Bienestar Social y presidenta de Emvisa, Eva Illán.

Cambios en las bases

Hoy sí se llevará a la sesión plenaria una modificación para dotar de más dinero el programa de ayudas al alquiler, pero se hará con cargo al fondo de contingencia, una bolsa que se crea en el presupuesto de cada año para hacer frente a imprevistos que surjan a lo largo del ejercicio y en la que hay un millón de euros. La propuesta que se someterá a votación es coger de ahí 115.000 euros, que según explica en su informe la gerente de Emvisa alcanzarían para abonar la mensualidad de septiembre de los 694 solicitantes con ingresos por debajo del IPREM, a un promedio de 165,76 euros por cada uno de ellos. «Se dará prioridad a las unidades convivenciales con ingresos más bajos que la hayan solicitado antes del 31 de julio. Una vez haya sido estudiado este colectivo, el resto de ayudas se tramitarán por orden de solicitud, independientemente de los ingresos, hasta agotar el importe de la modificación», matiza.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, lamentó ayer esta situación, que atribuyó «a la falta de una política social propia de Foro y a su cesión permanente a los postulados de la izquierda más radical, que supuso cambios en las bases de las ayudas que las hicieron directamente insostenibles e inviables».