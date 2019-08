Las ayudas complementarias para pagar el comedor escolar, «lo más ágiles que sea posible» Foro rechaza las críticas de falta de previsión ante la subida de precios y dice que aumentó los fondos para becas, pero el PSOE cree que fue insuficiente I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:09

La postura es casi unánime: el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para que el aumento del precio del comedor escolar, que con el nuevo contrato pasará de 66,02 a 91,64 euros al mes, «no recaiga en las familias». Y por eso el propio equipo de gobierno confía en poner en marcha de la forma «más ágil posible» una convocatoria complementaria de ayudas para que quienes no sean beneficiarios de las becas comedor vean «amortiguada» la subida, consecuencia de la obligación que tenían las empresas de incorporar en los nuevos menús determinados productos ecológicos y asturianos. Ayer el anuncio de este incremento en el precio del comedor recibió la crítica unánime de la oposición municipal.

«No cuestionamos la necesidad de mejorar la calidad de los menús y apoyamos la incorporación de productos de proximidad y ecológicos, pero subir de golpe el precio en 25 euros al mes es una barbaridad», apuntó la concejala de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez. La edil cree que el Ayuntamiento «vuelve a caer en el error de poner en marcha acciones sin prever líneas presupuestarias que los soporten» e indica que «de nuevo son las familias las que se ven obligadas a asumir la ineficiencia del sistema».

Menéndez entiende que «el Ayuntamiento debería asumir parte de ese incremento» y plantea para ello «un sistema de bonificaciones en el precio de acuerdo a los ingresos», en contraposición al actual sistema de becas «donde o se paga la totalidad del comedor o no se paga nada, provocando un salto muy grande entre familias con ingresos similares».

Montserrat López, concejala de Foro que estaba al frente de Educación cuando se convocó el concurso, recordó que las condiciones de los pliegos se derivaban de un acuerdo plenario aprobado por unanimidad. Lamentó las críticas a una supuesta falta de previsión y recordó que fue precisamente este posible encarecimiento lo que llevó en abril a aprobar una modificación presupuestaria para incrementar las becas comedor. «La convocatoria se dotó con 2,3 millones, un 35% más respecto a lo contemplado en la prórroga y tres veces más de lo que había en 2011, cuando gobernaba el PSOE. Que dejen de echar balones fuera y se pongan a trabajar para que las ayudas lleguen a más familias».

La concejala de Bienestar Social, Natalia González, replicó ayer que para la modificación a la que hace referencia Foro «solo se tuvo en cuenta a las familias que ya tenían beca», pero no a las que no se ajustan a unos criterios que «no han sufrido modificaciones significativas en ocho años de desgobierno». Añadió que «con el trabajo de campo que se hizo para confeccionar los pliegos hubiera sido muy fácil acometer modificaciones en la convocatoria de ayudas, para que no quedaran fuera por ejemplo familias con un hijo, con ambos progenitores trabajando y con unos ingresos anuales de 16.800 euros».

Laura Tuero, de Podemos-Equo, se sumó ayer a las críticas a la subida del precio de los comedores y pidió una revisión de los criterios económicos que se aplican a la concesión de becas, para incluir así a familias que se hayan quedado fuera «y que esto no termine en una subida de tasas encubierta». Defiende la apuesta por productos de proximidad, ecológicos y de temporada y propone sustituir los servicios externos de catering por cocinas en los propios centros y, para aquellos donde no sea posible, una cocina central desde la que se elabore y distribuya comida a todos los colegios.

«Inadmisible» para el PP

Desde el PP, Ángeles Fernández-Ahúja califica de «inadmisible» y «excesiva» la subida anunciada y urge también a «buscar la fórmula para suavizarla», así como a «actualizar el sistema de becas».

Eladio de la Concha, de Vox, recuerda que el PSOE apoyó las nuevas condiciones sobre los menús, «por lo que es tan responsable como Foro». Apunta que «la dieta mediterránea es la más completa, sana y saludable, pero parece que ahora quiere incluirse una dieta 'ecológica' atendiendo a otros criterios, y evidentemente, es más cara. Es incuestionable que los alimentos sean de calidad, pero los precios deben ser razonables».