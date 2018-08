Urbanismo quiere asumir solo un tercio de las ayudas a fachadas, con 45 millones pendientes 01:12 Fernando Couto conversa con la concejal Ana Braña durante la sesión plenaria. / AURELIO FLÓREZ Advierte de que «no hay recursos y, aunque los hubiera, nos limita el techo de gasto» y aspira a que Principado y Estado se hagan cargo del resto IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 2 agosto 2018, 01:57

«Este equipo de gobierno ha demostrado su compromiso con el programa de ayudas a la rehabilitación de fachadas, con 66 millones aprobados en los últimos siete años para 1.175 beneficiarios. Pero no hay recursos y además estamos condicionados por el techo de gasto. Tenemos un plan económico y financiero al que hemos llegado por dar más ayudas sociales de las que quizá debimos dar y la Intervención municipal nos dice también que vayamos 'piano piano', que bajemos el ritmo. Si mañana por arte de magia aparecieran 45 millones de euros y se nos permitiera ejecutarlos, lo resolveríamos en el momento, pero es lo que tenemos». Fueron las explicaciones del concejal de Urbanismo, Fernando Couto, en la comparecencia plenaria solicitada por el PSOE para que explicara el estado de las solicitudes de las comunidades de vecinos pendientes de pago y el de las nuevas bases que deben regular la concesión de subvenciones, cerradas a nuevas solicitudes desde el 31 de diciembre.

De las recibidas antes de esa fecha, Couto explicó que quedan pendientes de resolución 481. De ellas, 286 corresponden a la línea general de obras en fachadas, por un importe estimado en 37,1 millones de euros. Otras 186 tienen como objetivo financiar la supresión de barreras arquitectónicas en otros tantos edificios, por un total de 2,9 millones de euros. Y finalmente hay sobre la mesa nueve peticiones de ayudas para intervenir en edificios incluidos en el Plan Especial del Muro de San Lorenzo, que podrían suponer 5,4 millones de euros más. En total, 45,5 millones de euros para las líneas tradicionales del programa, a los que habría que sumar 26 millones de las obras de mejora de barrios degradados que aún quedan pendientes en Tremañes, Portuarios, Contrueces y Monteana.

«¿Qué vamos a hacer de cara al futuro? Priorizar, defendiendo un programa que es un éxito, y trabajar en conjunto con el Principado y con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica). La idea es que cada administración aporte un tercio de la ayuda», explicó Couto. En este sentido, indicó que las bases en las que se está trabajando «se dirigirán hacia obras de mejora de la eficiencia energética y supresión de barreras, buscando la compatibilidad con las que convocan las otras administraciones, para poner un 33% cada una».

Promesas incumplidas

La concejala socialista Marina Pineda acusó al equipo de gobierno de haber ido reduciendo año a año el dinero ejecutado en este programa de ayudas, pese a que en las cuentas municipales su dotación iba cada vez a más. «En el presupuesto pasaron de 11,1 millones de euros en 2015 a 23,4 millones en 2017. Pero podrían haber pintado 100, 200 ó 2.000 millones, porque al final nunca cumplían y el año pasado solo ejecutaron el 22,6% de ese dinero, 5,2 millones de euros, que es la cantidad más baja dedicada a este programa en la última década», criticó. La edil definió a Couto como «el hombre de las grandes promesas incumplidas» y advirtió que en lo que respecta a las ayudas a fachadas «va a hacer buena a su antecesora», Lucía García Serrano. Preguntó finalmente si los solicitantes aún pendientes de respuesta «van a tener que esperar 8, 10 ó 15 años para cobrar».

David Alonso, de Xixón Sí Puede, pidió «no engañar a la gente ahora que entramos en campaña electoral» y reconocer que «hemos llegado a una situación kafkiana de obras terminadas que no se sabe si se van a pagar, por no haber sido capaces de gestionar la situación adecuadamente». El popular Pablo González advirtió del «estallido de la burbuja de las ayudas a la rehabilitación» y aseguró compartir la idea del equipo de gobierno de «sumarnos a los planes autonómicos y nacionales con una aportación municipal, en vez de hacer la guerra por nuestra cuenta».

Couto también fue interpelado por el PSOE, a raíz del reciente incendio y posterior derrumbe de un edificio de Cimavilla, respecto al control que hace el Ayuntamiento de la correcta conservación de los inmuebles y solares por parte de sus propietarios y el ritmo de tramitación de las ejecuciones subsidiarias cuando los requerimientos municipales no son atendidos. El concejal de Urbanismo anunció que ayer mismo se creó mediante resolución una Oficina Técnica de Ejecuciones Subsidiarias que, no obstante, tendrá como principal cometido no tener que llegar a ese punto, sino hacer un seguimiento de las propiedades de cara a exigir a sus dueños la adopción de medidas de mejora de su estado. Habrá siete personas adscritas: la responsable de la oficina, un arquitecto, un aparejador, un delineante, un inspector, un secretario auxiliar y un ayudante. El PSOE pidió que la medida «no se limite a cambiar el nombre de un servicio ya existente por el de 'oficina', ni se desvista el servicio de Licencias para vestir el de Disciplina Urbanística».

Durante el debate de este punto el concejal del PP Manuel del Castillo ironizó con que para el equipo de gobierno «la gestión del Urbanismo es 'excelente', como el agua de la playa. Pero eso no se lo traga nadie, y el agua de la playa menos». Le respondió con sorna la alcaldesa, recordándole que «el agua de la playa es para bañarse, no para beber».

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad la desafección de dos trozos de terreno de propiedad municipal ubicados junto al tanatorio de Cabueñes, para vendérselos a Funeraria Gijonesa para la ampliación de su horno crematorio.