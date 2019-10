El Ayuntamiento aspira a tener resueltos los problemas del Piles antes del verano Los nuevos análisis confirman la alta presencia de fecales, especialmente entre el Palacio de Deportes y Hermanos Castro IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 01:33

Ninguna de las muestras de agua tomadas en el Piles frente al Palacio de Deportes en cinco fechas diferentes desde el 24 de septiembre hasta el 9 de octubre bajó de la concentración máxima de E. Coli que permitiría calificar su calidad al menos como 'suficiente'. Tras un primer análisis presentado hace tres semanas en el que en este punto se constataba una presencia de este tipo de bacterias 48 veces superior a lo aceptable (24.000 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua, cuando a partir de 500 unidades la calidad del agua se considera ya 'insuficiente'), la EMA ha hecho nuevas pruebas de contraste tanto en pleamar como en bajamar, cuyos resultados fueron presentados ayer por la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad.

La toma de estas muestras se hizo procurando que se dieran «las mismas condiciones horarias y meteorológicas» que la primera, «para que la comparativa fuera lo más exacta posible». Solo dos días después del análisis del 24 de septiembre, en bajamar, se hizo otro en pleamar en el que se midieron 3.000 unidades de E. Coli por cada 100 mililitros de agua. Seis veces por encima de lo recomendable. El 3 de octubre, también con marea alta, se midieron 7.000. Y el 8 de octubre, 550. La última muestra se tomó el 9 de octubre, después de «una denuncia por malos olores». Entonces el dato de E. Coli fueron 560 unidades por cada 100 mililitros, como en todas las ocasiones anteriores por encima del límite de las 500.

En lo que respecta a los enterococos, también de origen fecal, el 24 de septiembre el dato eran 3.000 unidades; dos días después, 600; el 3 de octubre, 1.400; el 8 de octubre, 200; y en la última muestra, el 9 de octubre, 130. En este caso el máximo aceptable son 200 unidades en 100 mililitros.

En resumen, las cinco pruebas realizadas en este punto superan el límite de E. Coli y tres de ellas también el de enterococos, convirtiéndose en la zona del río con más incumplimientos de las ocho analizadas: cinco en lo que se considera aguas de transición -parcialmente salinas al mezclarse con las del mar- y tres en aguas continentales -las situadas antes de la glorieta de La Guía-.

Aguas arriba mejora

En uno de los dos puntos de recogida de muestras situados frente al recinto ferial, el 24 de septiembre la concentración de E. Coli alcanzaba en bajamar las 4.000. Dos días después, en pleamar, eran 3.000; el 3 de octubre, 2.100 y el 8 de octubre, 240. Esto supone tres superaciones de cuatro. En el otro, en la prueba de contraste realizada el 26 de octubre el dato fue incluso superior al de dos días antes, en el análisis que había sido tomado como referencia. Se pasó de 1.500 a 4.000 unidades. El 3 de octubre se midieron 2.400; el 8 de octubre, 240; y un día más tarde, 530. En total, cuatro incumplimientos en cinco pruebas.

Frente al parque de los Hermanos Castro, el dato a cotejar eran las 10.000 unidades de E. Coli registradas en la primera muestra de septiembre. Los cuatro análisis posteriores dieron como resultado 2.000, 700, 210 y 600 unidades, respectivamente. De nuevo, en cuatro ocasiones se supera lo recomendable. Finalmente a la altura del puente del Piles, ya casi en la playa, tras las 9.000 unidades medidas el 24 de septiembre se registraron sucesivamente en los días ya mencionados 600, 120 y 1.160 unidades. La excepción fue el 26 de septiembre, día para el que no consta presencia alguna de este tipo de bacterias, pero sí una concentración de enterococos por encima del máximo de 200. Este último parámetro también se incumplió la mayoría de las veces en los cinco puntos de aguas de transición analizados.

En las aguas continentales el resultado es distinto, si bien los límites son diferentes, pues la normativa vigente fija el 'buena calidad' en un máximo de 1.000 unidades de E. Coli y 400 de enterococos. Ninguno de los tres puntos registró incumplimientos por la primera de estas bacterias, y en los cinco días analizados solo hubo uno por enterococos en cada una de las tres zonas.

De momento, «hipótesis»

El concejal Aurelio Martín señaló que, pese a las «hipótesis» que tienen sobre el motivo de esta situación, habrá que esperar a los diagnósticos encargados a la EMA y el que se contratará la próxima semana a una empresa especializada en algas para poder hablar «de forma rigurosa de causas concretas». El edil defendió la transparencia con la que está trabajando su área y confió en poder presentar ya un informe preliminar en el consejo sectorial de Medio Ambiente de noviembre, que se dedicará solo al río y la playa.

«Intentamos organizar un plan de actuación para que en futuras temporadas no vuelvan a darse estos problemas. Si ocurrieran en verano tendríamos un problema serio. No quiero imaginarme si lo de estas últimas semanas hubiera pasado por ejemplo en plena Semana Grande lo que supondría para la imagen de Gijón. Y si no actuamos, los problemas pueden ir a más», apuntó. Recordó que son tres las afecciones al río. Una, los alivios desde la red de colectores en días de fuertes lluvias. La segunda, «fugas» por el «mal estado» del saneamiento. Y la tercera, una presencia de algas que confía en que se reduzca «en un mes o así» a medida que los días sean más cortos y, por tanto, se reduzcan las horas de luz.