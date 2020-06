El Ayuntamiento busca para el 14 de agosto «un espectáculo que recuerde a los Fuegos» San Lorenzo, que contará con un servicio de acomodadores de playa. / ARNALDO GARCÍA La alcaldesa achaca a la «complejidad tecnológica» las dificultades para diseñar una actividad alternativa, por ejemplo, con drones SUSANA D. TEJEDOR gijón. Sábado, 6 junio 2020, 00:14

La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, ha reconocido que «se está buscando una forma para que haya un espectáculo que recuerde a los Fuegos», una de las citas del verano más tradicionales que aglutina a un gran número de público y que este año, evidentemente, no se podrá celebrar de la misma manera.

González, para hacer gala de su voluntad de sacar adelante un plan que sustituya a la tradicional noche de Fuegos, argumentó que «soy una mujer de alternativas». De momento, lo que vaya a suceder en la fiesta del 14 de agosto no está cerrado, aunque se están buscando propuestas atractivas. Respecto a la posibilidad de sustituir los fuegos artificiales por drones, la regidora apuntó que «hay soluciones tecnológicas que no va a ser posible realizar». «Es muy complicado conseguir los permisos porque no estamos hablando de un dron, sino que deberían ser muchos», consideró.

No obstante, insistió en que a pesar de todo «va a haber un espectáculo que recuerde a los Fuegos». No es la única cita que está en el aire. Metrópoli, LEV Festival, Tsunami y Cometcon se encuentran a la espera de fechas y presupuestos. Precisamente, ayer, en el transcurso de la celebración del consejo de administración de Divertia, la gerente, Lara Martínez, señaló que aún no se sabe cómo se gestionarán estos festejos, una actitud que ha sido criticada por Foro. El concejal Jesús Martínez Salvador, considera intolerable que a estas alturas, «no lo tengan claro», a pesar de que falta muy poco tiempo para las fechas en las que habitualmente se llevan a cabo.

Martínez Salvador manifestó que «la alcaldesa dijo que no recortaría subvenciones a la Semana Negra porque se trata de un evento cultural, entonces ¿qué va a pasar con los otros actos, a ellos sí se les va a recortar? En principio, Metrópoli mantendría la inversión y se completaría con exposiciones más allá de los días habituales.

En la cita del Tsunami se reduciría sensiblemente el presupuesto, pasando de 900.000 euros a 60.000. Sea como sea, aún quedan muchas incógnitas por despejar. Por otra parte, en la reunión se acordó el cese por jubilación del secretario municipal, Miguel Ángel de Diego, como secretario del consejo de administración.