El Ayuntamiento de Gijón buscará una nueva ubicación para la Semana Negra La alcaldesa de Gijón posa con Rosie la Remachadora en la mano. / S.N El certamen, que empieza este viernes, ha elegido a la reivindicativa Rosie la Remachadora como Rufa de la 32 edición PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA/MIGUEL ROJO Martes, 2 julio 2019, 14:00

La alcaldesa de Gijón, Ana González, anunció esta mañana en la presentación de la programación de la Semana Negra que el Ayuntamiento estudiará diferentes opciones para buscar una nueva ubicación para el festival literario y de ocio del verano gijonés. Aún no hay nada decidido, pero una de las posibilidades es la parcela del Campus Universitario de Gijón, en la que ya se celebró en 2011 este certamen y que acogerá este mismo mes los conciertos del Festival Gijon Life, que se tuvo que trasladar desde el parque de los Hermanos Castro por las obras de construcción en esa zona del pozo de tormentas. Hay que recordar que esa parcela universitaria de 335.484 metros cuadrados ubicada junto a la avenida de Albert Eistein y la Escuela de Marina Civil fue cedida en 2009 por el Principado al Ayuntamiento. La Audiencia Provincial anuló esa operación al entender que el suelo no era de titularidad regional, sino de la Universidad. En 2014, la institución académica y el Ayuntamiento acordaron destinarla a la construcción de la residencia universitaria, un proyecto que no acaba de avanzar y que permite, por el momento, destinar esa parcela a otros usos, lo que hace posible que la Semana Negra vuelva a la Universidad.

Fueron varios los concejales de diferentes grupos los que acompañaron a la primera edil y a los responsables de la Semana Negra en la presentación de la edición número 32, que tendrá una vez más Rufa en vez de Rufo -la mascota oficial del certamen, diseñada por Kike Herrero, es un trasunto de la famosa Rosie la Remachadora, con su característico pañuelo de lunares y corte de mangas incluido- y que reunirá alrededor de 150 autores de géneros cercanos al 'noir', la ciencia ficción, el ensayo periodístico y la novela de detectives, por citar solo algunos. Entre los que vienen de fuera destacan Milos Urban (Chequia), John Connolly (Irlanda) y Johana Gustawsson (Francia). Entre los de aquí, desde Lorenzo Silva y Noemí Trujillo a Ignacio del Valle, pasando por Berna González, Javier Castillo, Rosa Montero, Elia Barceló, Carlos Quílez, Neus Roig, Miguel Rojo... Se anunció también la presencia de la capitana de la Guardia Civil María José Garrido, que presenta su primera novela negra, con la que el certamen rinde honores a la Benemérita el año de su 175 aniversario. Como se recordarán los 75 años de la liberación de París, en la que participaron un buen puñado de soldados republicanos españoles.

En un año en el que se recupera el encuentro de fotoperiodismo, que el año pasado no se pudo celebrar, la alcaldesa anunció también más apoyo para la Semana Negra, un certamen que en los últimos años había visto reducidas las ayudas municipales y que la alcaldesa -que se declaró fan de este encuentro- tiene previsto relanzar y modernizar. Esta edición, por ahora, seguirá en los terrenos de Naval Gijón y se extenderá hasta el 14 de julio, convirtiendo un año más el antiguo astillero en una feria de atracciones en la que lo mismo es posible comerse un bocadillo de calamares que asistir a una firma de libros de un escritor checo. Conciertos, encuentros literarios, lecturas poéticas y todo tipo de charlas completan un programa en el que se instalan un buen número de librerías, que hacen su agosto en julio vendiendo las novedades del año a los miles de visitantes que se pasan por Gijón. La Semana Negra cumple 32 años y parece coger fuerza con los nuevos aires que soplan a favor desde el Ayuntamiento.