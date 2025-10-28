El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parcela propiedad de la Universidad de Oviedo adquirida por el Ayuntamiento dentro d ela ampliación del Parque Científico y Tecnológico. José Simal

El Ayuntamiento compra la parcela para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón: «Será un aparcamiento a partir del verano»

Jesús Martínez Salvador, portavoz de la Junta de Gobierno indicó que la compraventa de la finca de La Pecuaria, «incluye como condición que en ese suelo no se podrá ubicar ningún centro de enseñanza superior, ya sea público o privado»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 14:36

Aunque se encontraba fuera del orden del día, la comparecencia del portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador este martes, se ... centró en la autorización de la compra de una parcela a la Universidad de Oviedo destinada a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria. El coste de esta finca de 18.743 metros cuadrados, que pasará a ser de titularidad municipal asciende a 1.023.851,75 euros. Salvador aclaró que desde el Ayuntamiento tienen que cumplir una condición clara: «En este suelo no se podrá ubicar ningún centro de enseñanza superior, ya sea público o privado». Un requisito que no afecta al resto de las parcelas de la Pecuaria ni al proyecto en marcha para que en ese ámbito se instale la Universidad Europea.

