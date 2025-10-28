El Ayuntamiento compra la parcela para ampliar el Parque Tecnológico de Gijón: «Será un aparcamiento a partir del verano»

Aunque se encontraba fuera del orden del día, la comparecencia del portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador este martes, se ... centró en la autorización de la compra de una parcela a la Universidad de Oviedo destinada a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria. El coste de esta finca de 18.743 metros cuadrados, que pasará a ser de titularidad municipal asciende a 1.023.851,75 euros. Salvador aclaró que desde el Ayuntamiento tienen que cumplir una condición clara: «En este suelo no se podrá ubicar ningún centro de enseñanza superior, ya sea público o privado». Un requisito que no afecta al resto de las parcelas de la Pecuaria ni al proyecto en marcha para que en ese ámbito se instale la Universidad Europea.

Según el portavoz de gobierno el compromiso municipal «es adecuar ese espacio de manera provisional para su uso como aparcamiento. No hay plazo para esa operación aunque el forista entiende que el aparcamiento estaría operativo el próximo verano. En cuanto al uso definitivo que EL COMERCIO adelantó que sería destinado a la construcción de un centro educativo de 0 a 3 años, Salvador apuntó que «no está decidido nada, hay que volver a analizar las necesidades del Parque Científico y tomar una decisión al respecto». Los terrenos de esa primera fase están ubicados frente al campo de béisbol de la Universidad Laboral, próximos a la glorieta de la avenida de la Pecuaria. La parcela propiedad de la Universidad es la situada en la confluencia de dicha avenida con la del Jardín Botánico. La urbanización de la fase 1 en suelos que ya eran de titularidad municipal fue una acción prioritaria dentro del proyecto de La Pecuaria para el gobierno municipal.

En dicha Junta de Gobierno se aprobó también la adjudicación del servicio, por sistema de lotes, de alquiler de camiones y maquinaria de obra de conductor para la sobras a realizar con medios municipales por el Ayuntamiento. La empresa adjudicataria del lote 1, de camiones, es Hijos de Lecherín, S.L., por run total de 524.507,55 euros. Procastur. S.L, es la empresa beneficiaria del lote 2, de góndola por 2.202,20 euros, y el lote 3, de maquinaria, va a Excade, S.L. por 660.637 euros.

«El alumbrado navideño llegará a más calles»

Además, y por unanimidad se aprobó durante la sesión la modificación del contrato de diseño, suministro e instalación del alumbrado ornamental festivo en Gijón con un coste que asciende a 221.722 euros. Decisión que se debe «a los cambios introducidos en los últimos años así como los previstos para esta campaña, en la que se amplía la instalación del alumbrado navideño llevándolo a más calles y barrios», aseveró Salvador.