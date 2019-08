El Ayuntamiento dedicará espacios a Juan Cueto y Arturo Fernández El concejal de Cultura descarta dar su nombre a alguna calle, pero sí está abierto a estudiar otras posibilidades I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 2 agosto 2019, 03:18

El Ayuntamiento busca espacios públicos en la ciudad para reconocer la trayectoria de destacados representantes culturales como el actor Arturo Fernández, el periodista y escritor Juan Cueto, el expresidente del Ateneo Jovellanos José Luis Martínez y la activista social Elena de Uña, todos ellos fallecidos recientemente. En respuesta a un ruego de la concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja para dar el nombre de Arturo Fernández a algún lugar «íntimamente ligado a su lugar de nacimiento o al Teatro Jovellanos», el concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, indicó que si bien el gobierno municipal «está abierto a valorar» esa petición, la misma «se queda corta» toda vez que en los últimos meses Gijón también ha perdido a otras «grandes personas» del ámbito de la cultura».

El edil recordó que tras la muerte de Arturo Fernández, «un día triste en el que perdimos a uno de los actores más elegantes e influyentes de la escena española, valorado por todo el sector y por el público, el Ayuntamiento hizo todo lo posible para que el artista recibiera «el homenaje que merecía». Puso como ejemplo que se facilitó la instalación de la capilla ardiente en el Teatro Jovellanos, donde los gijoneses «se volcaron» para darle su último adiós. «El mayor homenaje que puede tener un actor es el cariño, respeto y compañía del público», destacó.

Ferrao advirtió no obstante de la «controversia» que genera habitualmente el nombramiento de calles, dejando la puerta abierta a otras posibilidades, aunque sin concretar ninguna. La respuesta no convenció a la concejala del PP, quien lamentó la «falta de sensibilidad del equipo de gobierno» y destacó que la figura de Arturo Fernández «trasciende al mundo de la Cultura, ya que es una persona que siempre llevó a Gijón por todos los lugares y presumió y ejerció como gijonés». Fernández-Ahúja señaló que «los ruegos se aceptan o no se aceptan, no vale un 'se va a estudiar'».