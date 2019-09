El Ayuntamiento destinará 8,2 millones para desatascar las ayudas a fachadas Asistentes al Encuentro Mediterráneo sobre la vivienda, en el Antiguo Instituto. / JUAN CARLOS TUERO El parón, sostiene, está teniendo un impacto muy adverso en el ahorro energético y aboga por políticas que eviten la desigualdad SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 04:11

El Ayuntamiento pagará antes de finalizar el año parte de las deudas acumuladas en anteriores mandatos para ayudas de fachadas. El montante de ayudas previsto para este ejercicio se eleva a 8,2 millones de euros. «Desatascaremos el plan de fachadas, que ha impedido pagar ayudas durante 2015, 2016 y 2017 y no ha permitido sacar nuevas convocatorias», aseguró ayer la regidora en el transcurso de la presentación del Encuentro Mediterráneo sobre política de vivienda social en materia de rehabilitación y pobreza energética.

Ana González aseguró que este parón «está teniendo un impacto muy importante en el ahorro energético, ya que no estamos hablando de cuestiones estéticas sino de mejorar las condiciones de las viviendas, porque la vivienda es un derecho básico de todas las personas sin excepción». Por ello, dijo, «defendemos las políticas de vivienda que evite así las desigualdades; una vivienda digna no es solo un techo y cuatro paredes». Prometió, además, en presencia de su presidente Jerónimo Escalera, que «volveremos a la Asociación de Gestión Pública de Vivienda y Suelo de España». La ciudad, apostilló, «no puede ser la casa de todos si no es de cada uno».

El encuentro, celebrado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, fue inaugurado por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Melania Álvarez, quien declaró que «la consejería pondrá el foco en uno de los derechos sociales y del bienestar», por lo que, dijo, «nuestro objetivo es mantener el 35% actual de promoción de vivienda pública de alquiler menores de 35 años, así como el apoyo a la rehabilitación de viviendas». Álvarez insistió en que «hay que seguir construyendo viviendas sociales con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética; queremos ser ambiciosos y ser una región de referencia en esta materia». A su juicio, las mejoras de vivienda no son solo el motor de la economía sino una parte esencial para el bienestar».

El director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo, que abrió una de las charlas acerca de 'Políticas públicas para combatir la pobreza energética. Caracterización de la problemática en España, Italia y Portugal', aseguró que se duplicará la dotación para la rehabilitación de viviendas. «Por ejemplo, en Langreo la novedad es que vamos a poner ventanas y acondicionamientos térmicos en las viviendas. Además, mejoraremos los sistemas centrales, ya que es esencial prosperar en nuevos métodos de gestión energética», informó. También se refirió a un programa piloto que se hará en Oviedo «con gestión energética prepago, además de un proyecto de investigación que se pondrá en marcha en octubre, ARCAS, con nuevos métodos de gestión energética».

Pagar facturas

En la mesa de debate intervino Cecilia Foronda, la directora de ciudades sostenibles de Ecodes, socio del Observatorio Europeo de Pobreza Energética. Foronda señaló que «más de 50 millones de hogares en la Unión Europea se encuentran en situación de pobreza energética y con serias dificultades para pagar sus facturas a tiempo, para mantener su hogar a una temperatura de confort adecuado para evitar humedades y mohos». Matizó que «las causas de la pobreza energética en España se deben a la baja calidad de la edificación, a la subida del precio de los suministros energéticos y a la falta de información y cultura energética». A su juicio, la pobreza energética es «un concepto multidisciplinar que no se capta fácilmente con un solo indicador». Así, junto a los indicadores primarios: gastos energéticos desproporcionados, retraso en pago factural de suministro de energía, la temperatura inadecuada de la vivienda y la pobreza energética escondida, hay que valorar otros secundarios, pero muy importantes: los precios de la energía, el tamaño del hogar, la situación de actividades de los habitantes (parados, jubilados) y el tipo de hogar.

También Joao Carvalhosa, experto en gestión de vivienda social de Portugal aportó datos del país luso: «2,2 millones de personas viven en riesgo de pobreza en Portugal».