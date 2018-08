El Ayuntamiento estudia la creación de un registro obligatorio para patinetes eléctricos Un patinete eléctrico con sillín, otro sin él y dos bicicletas, circulando este fin de semana por el carril bici de Poniente. / JOAQUÍN PAÑEDA Sería gratuito y permitiría clasificarlos por tamaño, potencia y velocidad, para diferenciar mediante pegatinas por dónde puede circular cada uno IVÁN VILLAR GIJÓN. Lunes, 6 agosto 2018, 01:02

Su proliferación en las calles es cada vez mayor. Han pasado de ser un mero juguete o el 'gadget' más codiciado por los amantes de la tecnología, a convertirse en un vehículo para muchos de uso diario. Y con ello, en un quebradero de cabeza para los responsables de movilidad de las ciudades. Los patinetes eléctricos, y otros productos similares que utilizan también este tipo de baterías, carecen de una regulación clara que los ayuntamientos están obligados a solventar si quieren evitar conflictos en las calles. Muchos lo están haciendo ya y será uno de los principales objetivos de la nueva ordenanza de movilidad que prepara el de Gijón.

La propuesta que los técnicos municipales han puesto sobre la mesa, y que aún está pendiente de estudio por un grupo de trabajo en el que participan 25 entidades ligadas al Foro de la Movilidad, es la creación de un registro de inscripción obligatoria que clasificaría a cada vehículo en función de características como su masa, potencia y velocidad máxima, y fijaría «con la seguridad vial como único criterio» por qué parte de la vía -acera, carril bici, ciclocalle, acera bici, arcén, calzada, etcétera- podría circular cada uno de ellos. «No se trata de ponerles matrícula ni de recaudar», remarca el Ayuntamiento. El registro sería gratuito y, analizadas las características técnicas del patinete en cuestión, el propietario recibiría una pegatina que, además de incluir el número de inscripción, serviría de indicativo para que, cuando vaya por la calle, la Policía Local sepa a simple vista, según su color, si circula por un espacio autorizado o no. «Sería algo similar a las etiquetas que reparte la DGT para indicar las emisiones de los coches», explican los técnicos. La medida no afectaría a los patinetes que carecen de motor.

En 2016, ante la proliferación de «nuevas soluciones de movilidad urbana» que rompían el esquema tradicional que diferenciaba entre vehículos y peatones, la Dirección General de Tráfico publicó una instrucción con la que pretendía poner algo de claridad, «pero más que aclarar, lo lió más». En ella denomina 'vehículos de movilidad personal (VMP)' a aquellos «capaces de asistir al ser humano en su desplazamineto personal y que por su construcción pueden exceder las características de los ciclos (bicicletas) y estar dotados de motor eléctrico». Posteriormente, los clasifica en tres tipos y cinco categorías, con varios «ejemplos orientativos».

Más información Última semana para hacer alegaciones al Plan de Movilidad

Categorización insuficiente

En el tipo A estarían los patinetes eléctricos pequeños -con manillar y un diseño similar a los impulsados con el pie-, las denominadas plataformas u 'hoverboards' -cuyo avance se regula mediante el ángulo de inclinación del usuario- y los monociclos eléctricos. En el tipo B, los patinetes de más envergadura -por ejemplo los que incorporan sillín- y los 'segways'. Y finalmente el tipo C, con categorías 0, 1 y 2, se referiría a los que tienen capacidad para transportar carga o pasajeros, por ejemplo los utilizados en muchas ciudades para realizar rutas turísticas guiadas.

Tráfico considera que, como vehículos, «es imposible asimilarlos a la figura del peatón» y por tanto «no puede hacerse uso de ellos en las aceras y espacios peatonales». No obstante, añade que pueden hacerse excepciones «en aquellos casos en que la autoridad municipal habilite de modo expreso la posibilidad de su uso en estos espacios». La instrucción apunta al mismo tiempo que tampoco es posible clasificarlos los VMP como vehículos a motor, para concluir que «podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada» solo cuando «se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local». Asimismo, además de lo ya mencionado con respecto a las aceras y las zonas peatonales señala que las ordenanzas municipales «podrán autorizar su uso en parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de esa vía». En definitiva, deja la pelota en el tejado de los ayuntamientos.

En el de Gijón los técnicos creen que la instrucción se queda corta, porque no tiene en cuenta que los VMP «son una industria emergente en la que constantemente surgen nuevos modelos que se salen de la clasificación fijada por la DGT». Proponen que en la nueva ordenanza no se utilice la denominación recogida por tráfico, sino la de Vehículos Eléctricos Ligeros Urbanos (VELU) y que su clasificación, abierta «a cualquier modelo que pueda surgir en el futuro», no se haga en función de las tipologías establecidas por la DGT, sino por características como su masa, su potencia o la velocidad máxima que pueden alcanzar. Todos los VELU que quieran circular por Gijón deberían registrarse en la futura Oficina de Movilidad y en ese trámite se les indicaría por qué lugar de la vía estarían autorizados.

El error de otras ciudades

Asignarles un espacio u otro aún está pendiente de debate. En Barcelona los vehículos que la DGT identifica bajo tipo A (patinetes pequeños, 'hoverboards' y monociclos) pueden ir por el carril bici, por las calles con plataforma única -donde calzada y aceras están al mismo nivel-, por los parques y por las calzadas de zona 30 - solo si superan los 20 kilómetros por hora-. Los de tipo B ('segways' y patinetes con sillín') pueden ir también por carril bici, parques y carriles 30, pero en plataforma única solo cuando esté permitido su uso por vehículos a motor. La futura ordenanza de movilidad de Madrid, por su parte, permitirá usar ambos tipos de VMP en ciclocalles, calles residenciales carriles bici protegidos, pistas bici, aceras bici, sendas bici y parques donde se permitan bicicletas, pudiendo los de tipo B circular además por zonas 30 de coexistencia.

Los técnicos municipales creen que el error de estas ciudades, que se pretende evitar en Gijón, es no tener en cuenta que un patinete de características externas casi idénticas puede tener diferentes potencias y velocidades, con modelos de hasta 85 kilómetros por hora. «No puedes meter algo tan potente a adelantar ciclistas por el carril bici, habrá que diferenciarlos y decir cuáles sí y cuáles no, según su ficha técnica», apuntan. Descartan también medidas como las de Sevilla, que obliga a instalar un limitador de velocidad «que puedes desconectar en cualquier momento».