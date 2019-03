El Ayuntamiento exigirá al Sporting que limpie la fachada de El Molinón Imagen que presenta actualmente la fachada de El Molinón, ennegrecida por la suciedad. / A. GARCÍA Lo hará tras consultar el convenio de cesión del estadio, el cual especifica que el mantenimiento del revestimiento es competencia del club PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 03:20

El Ayuntamiento exigirá al Sporting que se haga cargo de la limpieza de la fachada de El Molinón. Lo hará por medio de una notificación que trasladará al club en los próximos días y que llega después de que los técnicos de Patrimonio hayan estudiado exhaustivamente el convenio de cesión del estadio y determinado que, tal y como se desprende de varias cláusulas, la competencia «absoluta» sobre el mantenimiento del revestimiento recae sobre el concesionario.

El contrato, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, se refiere a esta responsabilidad en los puntos 4B y 6D. «(El concesionario) debe llevar a cabo, a su costa, las obras necesarias de conservación, reparación, mejoras y reformas, mantenimiento y mejoras técnicas que en cada caso sean precisas o vengan impuestas por normas de carácter general», reza uno de los apartados. La cuestió se amplía y detalla en el siguiente: «(El concesionario) debe mantener y conservar el campo de fútbol y sus instalaciones en perfecto estado de utilización, seguridad, limpieza e higiene». A estos dos párrafos del contrato, entre otros, es a los que se acogerán desde el Consistorio para exigir al Sporting a que lleve a cabo el aseo de la fachada.

Pese a que en un primer momento se apuntó a una posible diferenciación entre la instalación y su fachada, al considerar a esta última una pieza de valor artístico, el concejal de Deportes y Turismo, Jesús Martínez Salvador, descarta esta posibilidad. «Es cierto que el revestimiento tiene valor artístico, pero el diseño no precisa de un mantenimiento especial o un tratamiento distinto al habitual», explica. De esta manera, el edil confirmaba que el sistema de limpieza idóneo para el revestimiento no es otro que el habitual en este tipo de infraestructuras, un lavado de alcance por medio de agua ionizada. El mismo que se aplicó a las lonas días antes de que se inaugurase la reforma del estadio.

Preguntado por este periódico, el Sporting rechaza hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto de esta polémica y se declara abierto a reunirse con representantes municipales de cara a determinar a quien corresponde la limpieza.

Propuesta de reunión

Por su parte, ajenas a esta discrepancia entre Ayuntamiento y Sporting, las peñas sportinguistas reclaman una pronta limpieza de la imagen exterior del estadio. «Es una pena que esté en estas condiciones. El aficionado y la gente de Gijón no tienen la culpa y no merecen que El Molinón luzca este aspecto», afirmaba ayer el presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero. A su juicio, el conflicto no implica tanta dificultad como para que no pueda llegarse a un acuerdo al respecto. «No pueden estar constantemente tirándose la pelota unos a otros. Que se sienten a negociar y no se levanten hasta que tengan claro quien se va a hacer cargo de la limpieza y cuándo», pidió el representante de los peñistas.

Desde el otro colectivo de peñas, la Unión de Peñistas Sportinguistas (Unipes), el parecer es similar. «Hay que limpiarla sí o sí. Lo que tienen que hacer es hablar e interpretar lo que pone el cont rato», afirma Víctor Sánchez.

División en la oposición

En el caso de los grupos municipales, la opinión está más dividida. Mientras que el PP considera que es el Ayuntamiento el que debe preparar un informe con vistas a una posible actuación en la fachada, Xixón Sí Puede e IU no muestran dudas respecto a que es al Sporting a quien corresponde el aseo del revestimiento. Por su parte, PSOE y Ciudadanos piden que ambas partes se reúnan de cara a analizar las claúsulas del contrato y llegar a un acuerdo sobre a quien compete.