El Ayuntamiento de Gijón accede a las peticiones para facilitar la organización de las fiestas de prao

El Ayuntamiento de Gijón se comprometió ayer a dar satisfacción a las peticiones que las 17 fiestas de prao agrupadas en la ... plataforma 'Vive lo que sentimos' habían transmitido al equipo de gobierno para facilitar la organización de romerías en las parroquias y barrios de Gijón. En un encuentro en el que participaron también la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales 'Les Caseríes' y los concejales Jesús Martínez Salvador (Urbanismo), Gilberto Villoria (Infraestructuras Urbanas y Rurales), Rodrigo Pintueles (Medioambiente y Sostenibilidad) y Abel Junquera (Participación Ciudadana, Distritos, Mercados y Consumo), el gobierno local trasladó a los vecinos que se encuentra redactando cambios en la normativa.

«Estamos ultimando las modificaciones de la instrucción de Alcaldía de autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas para que de una manera mucho más exhaustiva se relacionen todos los requisitos exigibles a las fiestas patronales», señaló el portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador.

Esta propuesta de modificación será remitida la próxima semana a los representantes vecinales, «junto con una lista de requisitos a modo de resumen», añadió Martínez Salvador, que también era una de las peticiones. Después de que vecinos y organizadores de fiestas analicen la propuesta municipal, volverán a reunirse en enero con el objetivo de «que quede todo cerrado», puntualizó el edil forista.

El Consistorio también accederá a disponer de un interlocutor directo, de modo que la comunicación con los distintos servicios municipales implicados en la concesión de licencias sea más ágil y accesible. En lo referente a la concesión del permiso de celebración, éste se dará al menos un mes antes de la celebración de la fiesta, si toda la documentación presentada es correcta y se registró con la antelación requerida. El respeto a las tradiciones propias de cada fiesta y a los días festivos característicos de cada parroquia también figura entre lo acordado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural 'Les Caseríes', Miguel Llanos, mostró su satisfacción por la respuesta municipal a sus reclamaciones, si bien se mostró cauto sobre el futuro. «Ahora lo que realmente esperamos es que cumplan su palabra porque se trata de reivindicaciones de hace muchos años», señaló Llanos.