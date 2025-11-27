El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El salón de recepciones acogió el encuentro entre los representantes del gobierno local y de la plataforma 'Vive lo que sentimos' y la federación vecinal 'Les Caseríes'. José Simal

El Ayuntamiento de Gijón accede a las peticiones para facilitar la organización de las fiestas de prao

El equipo de gobierno ultima modificaciones en la normativa, mientras que los vecinos esperan que «esta vez cumplan tras años de reivindicaciones»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón se comprometió ayer a dar satisfacción a las peticiones que las 17 fiestas de prao agrupadas en la ... plataforma 'Vive lo que sentimos' habían transmitido al equipo de gobierno para facilitar la organización de romerías en las parroquias y barrios de Gijón. En un encuentro en el que participaron también la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales 'Les Caseríes' y los concejales Jesús Martínez Salvador (Urbanismo), Gilberto Villoria (Infraestructuras Urbanas y Rurales), Rodrigo Pintueles (Medioambiente y Sostenibilidad) y Abel Junquera (Participación Ciudadana, Distritos, Mercados y Consumo), el gobierno local trasladó a los vecinos que se encuentra redactando cambios en la normativa.

