El Ayuntamiento de Gijón aprueba sus presupuestos para 2026, que aumentan hasta los 309,9 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este miércoles los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 309,9 millones de euros, así como ... los correspondientes a la Fundación Municipal de Servicios Sociales (31,5 millones), la Fundación Municipal de Cultura (17,4 millones) y el Patronato Deportivo Municipal (19,1 millones). Unidos a las previsiones de ingresos y gastos de las empresas municipales (EMA, Emulsa, EMTUSA, Divertia, Emvisl y Petsa), resulta un presupuesto consolidado de 430,9 millones de euros. La propuesta contó con el apoyo de las tres partes que soportan el gobierno municipal: los concejales de Foro y PP y el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Óliver Suárez. El resto de partidos (PSOE, Vox, Podemos e IU) votaron en contra de las cuentas.

Durante la presentación del proyecto la concejala de Hacienda, María Mitre, lo definió como «el presupuesto de la inversión transformadora», remarcando que «consolida una ciudad de futuro sobre realidades ya evidentes». Habló de un presupuesto «del cambio y de lo tangible, que permitirá atender las necesidades de Gijón, reforzando los servicios públicos y afrontando con garatía los grandes proyectos de ciudad, sin tener que acometer un aumento indiscriminado de los impuestos». La oposición, que centró sus críticas en la falta de medidas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda, habló de un proyecto dedicado a la «propaganda» y las «infografías» y reprochó entre otras cosas que se hable de un incremento en las aportaciones a las empresas municipales «después de que el año pasado les vaciaron la hucha».

En el Pleno se volvieron a votar 40 enmienda de Podemos que ya habían sido rechazadas en la comisión de Hacienda y que contaron con el voto en contra del gobierno municipal y Vox, por lo que tampoco prosperaron en este trámite. El resto de grupos renunció a someter de nuevo a votación sus enmiendas. Ahora el proyecto de presupuestos saldrá a información pública durante 15 días hábiles antes de su aprobación definitiva, que si no existen alegaciones será automática, lo que permitiría tener el presupuesto ya disponible a partir del 1 de enero.