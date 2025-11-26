El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La concejala Hacienda, María Mitre, durante el pleno de presupuestos. José Simal

El Ayuntamiento de Gijón aprueba sus presupuestos para 2026, que aumentan hasta los 309,9 millones

«Es el mayor presupuesto de la historia, y consolidará una ciudad de futuro sobre realidades ya evidentes», destacó la concejala de Hacienda, María Mitre

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este miércoles los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 309,9 millones de euros, así como ... los correspondientes a la Fundación Municipal de Servicios Sociales (31,5 millones), la Fundación Municipal de Cultura (17,4 millones) y el Patronato Deportivo Municipal (19,1 millones). Unidos a las previsiones de ingresos y gastos de las empresas municipales (EMA, Emulsa, EMTUSA, Divertia, Emvisl y Petsa), resulta un presupuesto consolidado de 430,9 millones de euros. La propuesta contó con el apoyo de las tres partes que soportan el gobierno municipal: los concejales de Foro y PP y el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Óliver Suárez. El resto de partidos (PSOE, Vox, Podemos e IU) votaron en contra de las cuentas.

