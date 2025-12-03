El Ayuntamiento de Gijón asesorará a los hosteleros que deban reducir los niveles de ruido en sus locales

El Ayuntamiento de Gijón informará a los hosteleros sobre los niveles de ruido ambiental en sus zonas de actuación y les prestará asesoramiento para ... diseñar medidas de actuación específicas si fuera necesario reducir la contaminación acústica. Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, quien ha mantenido este miércoles una reunión «muy constructiva y enriquecedora» con Ángel Lorenzo e Inés Álvarez, responsables de la patronal hostelera Otea en Gijón.

El encuentro ha respondido al intercambio de opiniones con diferentes agentes económicos y sociales que esta concejalía del PP está desarrollando para abordar cuestiones relativas a la actualización del Plan Municipal contra el Ruido, un tema en el que está «trabajando desde hace meses». Esta nueva estrategia, en palabras de Pintueles, pretende dar respuesta a las necesidades de mejora detectadas en los sucesivos estudios evaluación y mediciones realizadas en los últimos dos años en diferentes zonas de la ciudad, y que deberá culminar a medio plazo con una nueva ordenanza del ruido llamada a sustituir a la vigente del año 2006.

El objetivo es que Gijón cuente con una nueva regulación «que se ajuste a la realidad presente» de la ciudad y a los cambios procedimentales, normativos y jurisprudenciales de los últimos veinte años. Así, se pretende «reducir las molestias derivadas del ruido» en entornos urbanos «de la mano de los sectores potencialmente más afectados».

Pintueles ha indicado que, aunque «la inmensa mayoría» del sector de la hostelería cumple con los requerimientos normativos en materia de protección acústica, «es necesario seguir mejorando y hacerlo «de la mano» de este ámbito de actividad. En este sentido, los hosteleros recibirán «información sobre los niveles de ruido ambiental» registrados en el entorno donde desarrollan su labor, así como «asesoramiento y colaboración en el diseño de medidas de actuación específicas si fuera necesario reducir el ruido».

El edil ha considerado que, «el reto no es fácil», ya que la finalidad es que Gijón «siga siendo una ciudad dinámica, alegre y viva», pero que, paralelamente, «proteja el bienestar de los vecinos». Es necesario encontrar «una postura de equilibrio» que compatibilice el desarrollo de actividades de ocio en horario nocturno con el cumplimiento de la normativa.