El Ayuntamiento de Gijón y las Brigadas Forestales trabajan en la limpieza del Monte Areo tras el incendio Los vecinos reclaman una «mayor vigilancia» y que se lleve a cabo un «plan forestal integrado» para evitar futuros fuegos

Eva Hernández Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 06:53

Fueron cuarenta las hectáreas arrasadas por el grave incendio acontecido en el Monte Areo, en Gijón, la noche del pasado miércoles. Casi una semana después, las parroquias de Montiana, Serín y San Andrés de los Tacones vuelven a la normalidad una vez que el incendio fue extinguido por completo y sin siquiera notar ya el «olor a quemado» que estos días todavía pululaba en el aire. Esta «no es la primera ni será la última vez que pasa», lamentan los vecinos. Por eso, se preguntan: «¿Y ahora qué?» Pues bien, el Ayuntamiento ha contestado a esa pregunta.

El servicio de Parques y Jardines, perteneciente a la concejalía de Medioambiente, está colaborando en la limpieza de caminos de acceso, informó el Ayuntamiento a EL COMERCIO. Además, se ha puesto a disposición de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) –a quienes pertenece la competencia de las hectáreas quemadas– la contrata del Ayuntamiento de Arco Medioambiental, que interviene en el área rural y periurbana del concejo de Gijón para realizar una gestión integral de los terrenos municipales situados en estas zonas, su recuperación y puesta al día, entre otras cuestiones. Asimismo, el servicio está asesorando a las brigadas, fundamentalmente en el trazado de los cortafuegos que se realizarán para evitar nuevos incendios de tal magnitud en un futuro.

«Hace dos años también ocurrió un incendio así. No tuvo tanta magnitud, pero fue tremendo también», recuerda Tino Mendoza, presidente de la asociación vecinal de Montiana. Y aunque ahora los vecinos están «tranquilos» saben que en cualquier momento «volverá a ocurrir. Hay casas que están muy cerca y ya lo han vivido en varias ocasiones. Para estos vecinos es muy complicado». Aquel negro 22 de octubre «no fue un día habitual, se dio la circunstancia de que había una gran fuerza del viento», señala y da gracias a «la manta de agua que cayó de madrugada y ayudó a mitigarlo». Por todo ello, «hay que tomar medidas», sentencia Mendoza. La solución que plantean los vecinos pasa por la petición de limpieza de caminos que ya ha sido anunciada, pero no es la única.

La investigación, a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, confirmó que el incendio había sido provocado. «El monte es tan grande, tiene tantas entradas, sitios y posibilidades que viendo como está actualmente es facilísimo hacerlo arder», lamenta Mendoza. «Si son provocados habrá que montar un dispositivo para algún punto específico», señala. Aunque sea «en días concretos» con condiciones como las de este pasado miércoles.

Otro de los problemas es que muchos de los montes que hay dentro del Monte Areo son privados. «Cada uno tiene que poner de su parte y limpiar sus parcelas», indica. Mendoza visita habitualmente este monte, por ello, también hace un llamamiento a la precaución: «mismamente con que se te caiga una colilla sin querer no se necesita más. Un despiste supone un desastre seguro».

Sobre la idea de un dispositivo de vigilancia en el Monte Areo, el presidente de la asociación vecinal San Miguel de Serín, José Luis Fernández, es escéptico. «Es como matar moscas a cañonazos. Estaría bien pero ¿quién lo va a vigilar? Se necesitaría un dron a todas horas cada día», explica. Desde su punto de vista, lo necesario y primordial es «un plan forestal integrado en el que tengan cabida los maderistas, la gente que va a caminar por la zona, los propietarios, etcétera». En este habría que estudiar «los tipos de accesos que necesita un tipo de monte como este, cargaderos para la madera, cortafuegos que sean efectivos y que los camiones de bomberos puedan moverse por ellos», ejemplifica. Una solución que conlleva «un montón de dinero y de trabajo».