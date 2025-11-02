El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La finca de La Isla y su casona, cuya compra se cerrará este mes con los propietarios descendientes de Florencio Valdés. Juan Carlos Román

El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico

Recurrirá a fondos propios sin tocar el remanente y ya trabaja en un programa para abrirla al público y que tenga actividad el próximo verano

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El gobierno local cerrará a lo largo de este mes la largamente esperada operación de compra de los terrenos de la finca de La Isla ... para sellar la ampliación del Jardín Botánico Atlántico. El acuerdo con los propietarios descendientes de Florencio Valdés lleva aparejado el desembolso de 1.870.000 euros que finalmente no saldrá del remanente de tesorería que, tras las últimas modificaciones presupuestarias aprobadas, ha quedado reducido a 6,2 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7 Maribel Vilaplana, en el hospital
  8. 8 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?
  10. 10

    Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico

El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico