Parcela de Nuevo Gijón en la que se construirá el hospital privado de Quirón. J. M. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital

Son cuatro parcelas para los accesos al centro público, que se permutarán por el terreno en Nuevo Gijón. El Gobierno local busca desbloquear la situación y el grupo empresarial comunica que sigue adelante

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

El proyecto del Hospital Quirón en Gijón sigue adelante. Tras el impasse generado en los planes del grupo sanitario privado a causa de las ... demandas judiciales presentadas por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra la construcción del hospital en Nuevo Gijón, el Ayuntamiento ha movido ficha. El gobierno local ha ofrecido nuevas garantías a Quirón con la intención de dar continuidad al proyecto de 50 millones de euros que tiene en Gijón y, de paso, no bloquear el desarrollo de la futura ampliación del Hospital de Cabueñes. Según ha podido saber EL COMERCIO, el Ayuntamiento se ha comprometido a comprar el suelo que Quirón adquirió en Cabueñes (el que se permutará por la parcela en Nuevo Gijón) si la justicia acaba paralizando el proyecto del hospital privado.

