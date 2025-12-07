El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital

El proyecto del Hospital Quirón en Gijón sigue adelante. Tras el impasse generado en los planes del grupo sanitario privado a causa de las ... demandas judiciales presentadas por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra la construcción del hospital en Nuevo Gijón, el Ayuntamiento ha movido ficha. El gobierno local ha ofrecido nuevas garantías a Quirón con la intención de dar continuidad al proyecto de 50 millones de euros que tiene en Gijón y, de paso, no bloquear el desarrollo de la futura ampliación del Hospital de Cabueñes. Según ha podido saber EL COMERCIO, el Ayuntamiento se ha comprometido a comprar el suelo que Quirón adquirió en Cabueñes (el que se permutará por la parcela en Nuevo Gijón) si la justicia acaba paralizando el proyecto del hospital privado.

Se trata de un proceso urbanístico algo complejo y que requiere de varios pasos y combinaciones. Para lograr entender el alcance de esta operación, primero hay que explicar que Quirón ha adquirido cuatro parcelas en Cabueñes, tasadas en 1,7 millones de euros. Es una franja de terreno que está junto al edificio que ganará Cabueñes con la obra de ampliación y por donde discurrirán los nuevos accesos. Es decir, los terrenos que el Grupo Quirón compró en Cabueñes están directamente vinculados a los planes de ampliación del hospital público. Tras esta adquisición, queda ahora pendiente el convenio por medio del cual el Ayuntamiento permutará con Quirón el suelo de titularidad municipal en Nuevo Gijón, donde el grupo sanitario hará su hospital privado de casi un centenar de habitaciones.

La operación vale la pena

El caso es que en medio del desarrollo de esta operación, que se inició ya en el pasado mandato, fue cuando la rama sanitaria de la CSI cursó tres demandas contra la construcción del hospital Quirón en Nuevo Gijón. La información adelantada en noviembre pasado por EL COMERCIO, advirtiendo de que el proceso judicial podría demorarse años, disparó todas las alarmas. La demanda judicial en cuestión está en manos de Marcelino Abraira, en representación de la CSI, el mismo abogado que lleva dos décadas de pleitos contra la depuradora de El Pisón. Si bien desde el Ayuntamiento y desde el propio grupo sanitario defienden que el proyecto se ha hecho cumpliendo cada uno de los requisitos exigidos y confían en que las demandas no prosperarán, el hecho de que se encuentre en medio de una batalla judicial ha generado inquietud.

En estos meses, Quirón ha trasladado al Ayuntamiento su intención de seguir adelante con su proyecto de centro hospitalario en Nuevo Gijón, ya que considera que la operación vale la pena, pero también ha puesto de manifiesto su preocupación porque el proceso judicial se dilate y eso acabe retrasando el inicio de la obra de construcción o, en el peor de los casos, lo acabe paralizando.

Es ahí donde el Ayuntamiento vuelve a entrar en juego, mediante su promesa de que si el juez tumba el proyecto hospitalario de Quirón en Gijón, el consistorio se compromete a adquirir los terrenos que el grupo sanitario ha comprado en Cabueñes.

Tres frentes judiciales

Ahora mismo, son tres los frentes judiciales abiertos contra los planes de Quirón en Gijón. Primero, el recurso contra el convenio por el que el Ayuntamiento de Gijón –bajo el mandato de la socialista Ana González– y la empresa Quirón permutaron las dos fincas de Nuevo Gijón, de titularidad municipal, por unos terrenos en el entorno de Cabueñes, necesarios para dotar de nuevos viales. Ya hubo una primera sentencia del TSJA avalando que el acuerdo fue «conforme a derecho», pero el fallo fue recurrido.

El segundo frente es el que tiene que ver con la modificación del PGO aprobada por el equipo de gobierno municipal para cambiar de bien público demanial a patrimonial la clasificación de las fincas de Nuevo Gijón. El abogado de la CSI basa su argumentación legal en que una administración pública no puede permutar unos terrenos que son públicos demaniales. Al hacerlo, afirma, está incurriendo en «fraude de ley». Solo en el caso de existir un interés general se podría desprender de esos bienes, pero primero sería mediante subasta. Una permuta «sería lo último». El tercero de los recursos va dirigido contra el plan especial presentado por la empresa.

Ampliar Gráfico donde se muestra cómo será el nuevo centro hospitalario de Quirónsalud. Ñeca 93 habitaciones individuales, una UCI y seis quirófanos para 86.000 pacientes Un hospital puntero, con todas sus habitaciones, 93 en total, individuales, una UCI y seis quirófanos. Así será, a grandes rasgos, el hospital que Quirón proyecta en Nuevo Gijón. Será un centro hospitalario que tendrá también radioterapia, un servicio cada vez más demandado debido al aumento de los casos de cáncer derivado del envejecimiento de la población asturiana. El hospital privado se completará con una zona de consultas. Arquitectónicamente, tal y como avanzó EL COMERCIO, será un edificio conformado con dos grandes bloques longitudinales y conectados entre sí. Cada uno de ellos, con planta baja y tres alturas, además de la posibilidad de una planta ático retranqueada con respecto al resto del edificio para futuras ampliaciones. En total, alcanzará los 18,60 metros de altura, lo que lo convertirá en el bloque más alto de la zona. Según detalla el plan presentado en su día ante el Ayuntamiento por el grupo Quirón, la planta semisoterrada incluirá 75 plazas de aparcamiento, y habrá otras 155 plazas más (60 en superficie y 90 en sótano) en la finca colindante, al otro lado del vial que servirá de acceso al complejo sanitario desde la calle Sierra del Sueve y que ahora lleva a las casas de Las Maravillas. Junto a este parking, en superficie, se cederán al 1.535 metros cuadrados para equipamiento dotacional público, que según el plan tendrán como destino un parque biosaludable con aparatos de calistenia y de deportes urbanos. La previsión de Quirón es atender al año unos 86.000 pacientes, 80.000 de aseguradoras y otros 6.000, privados. En materia de empleo, la estimación es crear unos 350 puestos de trabajo directos, mientras que la inversión total del proyecto hospitalario se eleva en unos 50 millones de euros.

Fuentes municipales afirman que tras la contrapropuesta de la dirección general de Urbanismo, Quirón se ha mostrado dispuesta a seguir adelante y considera «procedente» la adquisición definitiva de los terrenos en Cabueñes. Entiende que su calificación por el PGO como Sistema General Sanitario garantiza la posterior obligación de adquirirlos por parte del Ayuntamiento, bien mediante la permuta, como establece el convenio actual, o por la compra. Cumplimentado este paso, seguirá en marcha la tramitación Plan Especial y la petición de licencia urbanística por parte de Quirón para iniciar sus planes en Nuevo Gijón.