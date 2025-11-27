El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses

El pavoroso incendio desencadenado el miércoles por la tarde en una tienda de patinetes eléctricos en la calle de Magnus Blikstad, en Gijón, tras ... la explosión de una batería vuelve a poner sobre la mesa los riesgos derivados de su uso y su acelerada proliferación en los últimos años. EMTUSA estudia cambiar su reglamento para prohibir todo tipo de patinetes eléctricos a bordo de sus autobuses urbanos. El concejal de Movilidad y presidente de EMTUSA apunta que la medida responde a criterios de «seguridad y comodidad», tanto para los usuarios como para los propios conductores, dado el riesgo que entraña el transporte de patinetes con baterías eléctricas.

En la actualidad, están permitidos los patinetes de pequeño tamaño. Con la modificación del reglamento se prohibirán incluso los de pequeñas dimensiones. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) se fija en otros modelos que ha cuentan con estas restricciones, como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Málaga, entre otros.

Renfe y Feve prohiben desde hace dos años el acceso con patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal a todos sus trenes e instalaciones debido al peligro derivado de las baterías eléctricas. También están prohibidos en numerosas líneas de autobuses interurbanos.

En los últimos tiempos se han registrado varios incidentes en Gijón por explosiones espontáneas de patinetes eléctricos, aunque ninguno había sido de tal envergadura como el registrado el miércoles en la tienda del barrio de Laviada. La rápida intervención de los efectivos de Salvamento y Extinción de Incendios evitó que las llamas se propagasen por el edificio.

La primera decisión tomada en el lugar fue sacar a la calle la veintena de patinetes que se encontraban en el interior del negocio y que corrían riesgo de explosionar. De haberlo hecho, las consecuencias habrían sido nefastas.

Esos vehículos eléctricos fueron retirados en un camión de la limpieza al parque de bomberos de Roces y durante toda la noche permanecieron entre agua para evitar un sobrecalentamiento debido a la exposición de altas temperaturas.