Los patinetes calcinados en el incendio de la tienda de Magnus Blikstad. D. Arienza

El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses

EMTUSA modificará el reglamento debido al riesgo derivado de las baterías, como ocurrió en la explosión de la tienda del barrio de Laviada

M. Moro / O. S.

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

El pavoroso incendio desencadenado el miércoles por la tarde en una tienda de patinetes eléctricos en la calle de Magnus Blikstad, en Gijón, tras ... la explosión de una batería vuelve a poner sobre la mesa los riesgos derivados de su uso y su acelerada proliferación en los últimos años. EMTUSA estudia cambiar su reglamento para prohibir todo tipo de patinetes eléctricos a bordo de sus autobuses urbanos. El concejal de Movilidad y presidente de EMTUSA apunta que la medida responde a criterios de «seguridad y comodidad», tanto para los usuarios como para los propios conductores, dado el riesgo que entraña el transporte de patinetes con baterías eléctricas.

