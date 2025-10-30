El Ayuntamiento de Gijón, abierto a que la obra de Piñole esté en su museo hasta el traslado La comisión que vela por el legado del genial pintor gijonés propone al Consistorio un cierre temporal para acometer las mejoras de climatización y su reapertura a la espera de que el nuevo edificio esté listo para el traslado

Carlos Amado Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 16:27 | Actualizado 16:36h.

Casi dos horas de reunión «cordial y útil» entre los responsables muncipales de Cultura e Infraestructuras del Ayuntamiento de Gijón, con sus concejales Montserrat López Moro y Gilberto Villoria a la cabeza, y los integrantes de la comisión que vela por el legado de Nicanor Piñole, con los planes de traslado de la obra del genial pintor gijonés a Cimavilla como asunto a tratar.

Hasta este momento, la planificación que maneja el Ayuntamiento de Gijón es hacer coincidir el cierre del actual Museo Nicanor Piñole con la apertura de una exposición monográfica en el Palacio Revillagigedo que ampliaría las que ahora se pueden ver en el antiguo Asilo Pola tanto con algunas obras almacenadas por falta de espacio, como con préstamos de colecciones privadas y de otros museos. La continuidad de esta muestra llegaría hasta finales de 2027, cuando el nuevo edificio de Cimavilla, anexo a Tabacalera, destinado a convertirse en el nuevo Museo Nicanor Piñole, estaría listo para recepcionar el legado.

Así se lo ha venido explicando la concejala de Cultura a los distintos colectivos culturales de la ciudad, en una ronda que finalizó este jueves, con la comisión del legado Piñole, que llegó al encuentro con el objetivo de explicar su ya conocida postura contraria a la exposición 'intermedia' en el Revillagigedo y con dos propuestas para el Ayuntamiento. La primera sería buscar una solución provisional, que «no ha gustado al Ayuntamiento», explica Francisco Carantoña, miembro de la comisión, con la argumentación de la necesidad de las obras de mejora a ejecutar el año que viene en el edificio actual, que ya tienen una partida presupuestaria consignada.

La otra propuesta, que «parece que están bastante abiertos a estudiarla», consistiría en un cierre temporal del Museo por las trabajos de mejora, previstos para la primavera del próximo año, y el traslado de la obra a los almacenes municipales, para su reapertura tan pronto como sea posible tras la finalización de las obras. «Sería un cierre durante unos meses igual que pasa con todos los museos del mundo porque los edificios se deterioran o hay que actualizarlos», apunta Carantoña, al asegurar que esta propuesta no contravendría las condiciones de la donación del legado de Piñole.

Gran conmemoración en 2028

Los integrantes de la comisión aprovecharon este encuentro para solicitar al Ayuntamiento que la necesidad de conmemorar en 2028 la doble efeméride del 50 aniversario del fallecimiento de Nicanor Piñole, así como el 150 aniversario de su nacimiento. Ya que en la planificación municipal está disponer del nuevo edificio en Cimavilla a finales de 2027 y el traslado de la obra podría darse a principios de 2028, sería una ocasión 'ideal' para realizar una gran conmemoración en torno a la figura del genial pintor.