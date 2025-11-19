El Ayuntamiento de Gijón hará un estudio de ruido en el entorno del nudo de Serín
Los resultados se trasladarán a Demarcación de Carreteras, el Principado de Asturias, Infraestructuras y Salud
Gijón
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:15
El Ayuntamiento de Gijón se ha comprometido a ayudar a los vecinos de Serín en sus reclamaciones ante las autoridades competentes –en este caso Demarcación de Carreteras– sobre las molestias por ruido en el entorno del nudo de Serín.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se elaborará un estudio de ruido en aquellos núcleos poblacionales más cercanos al propio nudo y, por tanto, más afectados. Los resultados, además de a Demarcación de Carreteras, se dirigirán al Principado, a Infraestructuras y a Salud.