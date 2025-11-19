El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ediles Rodrigo Pintueles y Gilberto Villoria, con vecinos de Serín. E. C.
Quejas vecinales

El Ayuntamiento de Gijón hará un estudio de ruido en el entorno del nudo de Serín

Los resultados se trasladarán a Demarcación de Carreteras, el Principado de Asturias, Infraestructuras y Salud

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón se ha comprometido a ayudar a los vecinos de Serín en sus reclamaciones ante las autoridades competentes –en este caso Demarcación de Carreteras– sobre las molestias por ruido en el entorno del nudo de Serín.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se elaborará un estudio de ruido en aquellos núcleos poblacionales más cercanos al propio nudo y, por tanto, más afectados. Los resultados, además de a Demarcación de Carreteras, se dirigirán al Principado, a Infraestructuras y a Salud.

