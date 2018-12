El Ayuntamiento de Gijón y el Incar estrechan su colaboración para averiguar el origen del carbón de la playa 01:08 Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, con Fernando Rubiera, director del INCAR / CAROLINA SANTOS El instituto recogerá muestras cada vez que afloren nuevas manchas, para sumarlas a los estudios que tiene en marcha IVÁN VILLAR Gijón Martes, 18 diciembre 2018, 13:44

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el director del Instituto del Carbón (Incar), Fernando Rubiera, anunciaron esta mañana el inicio de una «colaboración continua» entre ambas instituciones para tratar de dilucidar el origen del carbón que aparece recurrentemente sobre la arena de la playa de San Lorenzo. «Lejos de enzarzarnos en cuestiones que no son de importancia, lo trascendente es reconducir la situación y ponernos a trabajar todos con el mismo objetivo», señaló Moriyón, quien en el último Pleno se había mostrado muy crítica con el Incar por la falta de información sobre los estudios que estaba realizando referentes a esta cuestión. «Cada institución estaba defendiendo sus intereses y su manera de actuar, lo que no quiere decir que ni ellos ni nosotros lo estuviéramos haciéndolo mal. No les vamos a recriminar nada, porque quizás nosotros, en la defensa de la playa, pedimos a lo mejor una cuestión demasiado puntual que igual no llevaba a ningún sitio», justificó la alcaldesa en referencia al encargo que el Ayuntamiento había hecho al Incar para comparar el carbón de la playa con una muestra que se suponía erróneamente procedente del Castillo de Salas. «Quizás el camino a seguir es este, el de una colaboración en continuo», añadió.

Fernando Rubiera explicó que ahora mismo el instituto tiene dos proyectos en marcha, uno sobre el efecto de la actividad industrial en el litoral asturiano y otro centrado de manera más específica en Gijón. Apuntó que a partir de ahora «daremos más interés» a este último. A expensas del convenio en el que se concretarán los detalles de esta colaboración enter instituciones, el director del Incar avanzó que la intención es que el Ayuntamiento les avise cada vez que haya nuevos afloramientos en San Lorenzo, para la recogida de muestras. De este modo el estudio no se limitará a las que se tomen en un momento determinado del año, sino a todas las que vayan apareciendo. Recordó, eso sí, que para poder cumplir con esa tarea sería necesario que el convenio incluya alguna dotación económica que costee los procedimientos.

Moriyón añadió que también la Autoridad Portuaria se ha comprometido a colaborar del modo que haga falta en este proceso, aportando por ejemplo datos sobre las dinámicas de las mareas. Rubiera señaló que también sería interesante conocer las clases de carbón que se acumulan en el puerto, «porque toda la información adicional que podamos tener puede ayudar a dar más luz a esta cuestión».